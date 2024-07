Von der Leyen wirft Orb�n "Appeasement" vor

Straßburg/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n für seine Reise nach Moskau scharf kritisiert. "Diese sogenannte Friedensmission war eine reine Appeasementmission" (deutsch: Beschwichtigungsmission; wohl eine Anspielung auf die britische Beschwichtigungspolitik gegenüber Hitler vor dem Zweiten Weltkrieg), sagte sie unter Applaus, aber auch Protest-Rufen in ihrer Rede vor den Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg.

20 Monate altes Kind stirbt nach Badeunfall im Innviertel

Schärding - Ein 20 Monate altes Kleinkind ist nach einem Badeunfall vor einer Woche im Innviertel gestorben. Die Polizei bestätigte in der Früh einen entsprechenden Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" (Donnerstag-Ausgabe). Sein Vater hat das Mädchen am Abend des Dienstags voriger Woche im Garten der Familie im Bezirk Schärding leblos im Whirlpool treibend gefunden.

Ex-ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch 79-jährig verstorben

Wien - Der ehemalige Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und SPÖ-Politiker Fritz Verzetnitsch ist heute im Alter von 79 Jahren verstorben. Verzetntisch stand fast 20 Jahre an der Spitze des Gewerkschaftsbunds, ehe die BAWAG-Affäre seine Karriere abrupt beendete. Im Parlament saß er mehr als zwei Jahrzehnte, zunächst im Bundesrat, später viele Jahre im Nationalrat.

Liebherr will bis zu 960 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken

Lienz - Die Liebherr Hausgeräte GmbH im Osttiroler Lienz will im Herbst bis zu 960 Mitarbeiter im Produktions- und produktionsnahen Bereich in Kurzarbeit schicken. Die Kurzarbeit ist für Oktober, November und Dezember geplant und soll im Laufe der nächsten Woche beim Arbeitsmarktservice (AMS) in Innsbruck angemeldet werden, bestätigte Geschäftsführer Holger König gegenüber der APA am Donnerstag einen ursprünglichen Bericht des Onlinemagazins "dolomitenstadt.at".

Toter Bub in Tirol: Prozess gegen Vater fortgesetzt

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Der Mordprozess gegen einen 39-Jährigen, dessen Sohn im Sommer 2022 in der Kitzbüheler Ache in St. Johann tot aufgefunden worden war, ist am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht fortgesetzt worden. Am Vormittag stellte die Verteidigung Befangenheitsanträge gegen zwei Geschworene und den gerichtsmedizinischen Sachverständigen Walter Rabl, da am Ende des ersten Prozesstages am Mittwoch ein Gespräch zwischen den Dreien stattgefunden haben soll. Das Gericht wies diese ab.

Bub nach Sturz im Tiergarten Schönbrunn schwer verletzt

Wien - Ein zwei Jahre altes Kind ist nach einem Sturz von einem Klettergerüst am Spielplatz im Tiergarten Schönbrunn im kritischen Zustand. Der Bub dürfte rund zwei Meter in die Tiefe gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen sein, wie die Wiener Berufsrettung am Donnerstag mitteilte. Das Kind zog sich bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag schwere Kopfverletzungen zu und musste intubiert werden.

Israels Parlament stimmt gegen Palästinenserstaat

Tel Aviv - Israels Parlament spricht sich erneut gegen die Gründung eines palästinensischen Staates aus. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte für einen Beschluss, der eine Staatsgründung ablehnt, wie das Parlament mitteilte. Darunter waren die Parteien der rechtsreligiösen Koalition unter Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sowie die Oppositionspartei von Benny Gantz, die laut Umfragen bei Neuwahlen stärkste Partei werden und die meisten Sitze im Parlament bekommen dürfte.

840 Mio. Arbeitsstunden durch gemeinnützige Organisationen

Wien - Durch gemeinnützige Organisationen werden in Österreich fast 840 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr geleistet. Das zeigt eine Erhebung für das Jahr 2021 der Statistik Austria im Auftrag des Sozialministeriums. Rund 367 Millionen Arbeitsstunden waren bezahlt, 470 Millionen weitere entfielen auf ehrenamtliche Tätigkeiten. Die volkswirtschaftliche Wertschöpfung von bezahlter und freiwilliger Arbeit liegt demnach bei insgesamt mehr als 22 Milliarden Euro, wurde erstmals errechnet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red