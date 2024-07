Harris hat genug Unterstützung für US-Wahl-Nominierung

Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Insidern zufolge die nötige Zahl von Delegierten für die demokratische Präsidentschaftskandidatur zusammen. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) konnte Harris bereits 2.214 Delegierte für sich gewinnen und liegt damit deutlich über der einfachen Mehrheit von 3.936 Delegierten. Im Wahlkampf möchte sie auf das Recht auf Abtreibung, strengere Waffengesetze und die Stärkung der Mittelschicht fokussieren.

Palästinensergruppen einigten sich auf Nachkriegsregierung

Peking/Ramallah - Bei Gesprächen in China haben sich 14 palästinensische Gruppierungen, darunter die islamistische Hamas, dem chinesischen Außenminister Wang Yi zufolge für die Nachkriegszeit im Gazastreifen auf eine nationale Interimsregierung der "Versöhnung" geeinigt. Der wichtigste Punkt sei die Einigung auf die Bildung einer "nationalen Interimsregierung zur Versöhnung", sagte Wang am Dienstag nach der Unterzeichnung der "Pekinger Erklärung" durch die Gruppierungen.

WKÖ: Exporteure nur vorsichtig positiv gestimmt

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) kritisiert auf Basis einer Exporteur-Auswertung ihres Sommer-Wirtschaftsbarometers einmal mehr "hohe Arbeitskosten, Bürokratie und Energiekosten". Die "Belastung" lasse eine geringe Dynamik bei Exportumsätzen erwarten. Doch der Investitionsausblick sei immerhin "vorsichtig positiv", und die Exporteure insgesamt "vorsichtig positiv" gestimmt. WKÖ-Chef Harald Mahrer fordert eine "spürbare Entlastung" angesichts "schwerster Rahmenbedingungen".

Netanyahu will bei US-Besuch Trump treffen

Jerusalem/Washington - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einem Medienbericht zufolge um ein persönliches Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gebeten. Ob das Treffen im Zuge seines US-Besuchs auch zustande kommt, ist ungewiss, da Trump noch nicht zugesagt haben soll, wie "Politico" berichtet. Fixiert ist dagegen ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden und nun auch eines mit Vizepräsidentin Kamala Harris.

Hitze bringt Wasserstand im Neusiedler See wieder zum Sinken

Neusiedl am See - Im Neusiedler See ist der Wasserstand aufgrund der hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen wieder gesunken. Seit Mitte Juni, wo der See mit 115,52 Metern über Adria sogar am langjährigen Mittel kratzte, ist er um 15 Zentimeter auf 115,37 Meter über Adria zurückgegangen. Das sei aber "nicht beängstigend", sondern zu erwarten gewesen, hielt Christian Sailer, Leiter der "Task Force Neusiedler See", fest. Auch für die Fische bestehe derzeit keine Gefahr.

Regierung verhandelt weiter zu Top-Jobs

Wien/Brüssel - Die Regierung lässt sich weiterhin Zeit, um Schlüsselstellen zu besetzen. Ausständig ist nicht nur die Nominierung des österreichischen EU-Kommissars oder -Kommissarin, sondern auch wichtige finanzpolitische Funktionen. Sowohl vonseiten der Kanzlerpartei ÖVP, als auch des Koalitionspartners Grüne hört man, dass weiterhin konstruktiv verhandelt wird. Ein "Personalpaket", wie zuerst kolportiert, wird es laut APA-Informationen aber nicht geben.

