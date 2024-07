Harris hat genug Unterstützung für US-Wahl-Nominierung

Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Insidern zufolge die nötige Zahl von Delegierten für die demokratische Präsidentschaftskandidatur zusammen. Eine Befragung der Nachrichtenagentur AP unter den Delegierten des Nominierungsparteitages ergab, dass sich über 2.500 für Harris entschieden haben und damit weit mehr als die erforderliche Mehrheit von 3.936. Im Wahlkampf möchte sie auf das Recht auf Abtreibung, strengere Waffengesetze und die Stärkung der Mittelschicht fokussieren.

Justizministerium veröffentlichte Pilnacek-Bericht

Wien - Das Justizministerium hat Dienstagfrüh den Bericht jener Untersuchungskommission veröffentlicht, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek befasst hatte. Bereits vergangene Woche war aus dem Papier zitiert worden, eine vollständige Veröffentlichung musste aber noch medienrechtlich abgeklärt werden. Der rund 230 Seiten starke Bericht ist mit dem Argument des Persönlichkeitsschutzes zum Teil geschwärzt.

Swift-Konzerte könnten Wien 100 Mio. Euro Umsatz bringen

Wien - Wenn US-Superstar Taylor Swift auftritt, löst das mitunter kleine Erdbeben aus - und auch wirtschaftlich sind die Auswirkungen offenbar beträchtlich. Für Wien hat die Wirtschaftsagentur nun eine entsprechende Schätzung vorgenommen. Diese geht von einem möglichen Wertschöpfungspotenzial für den Standort von bis zu 100 Millionen Euro durch die drei Konzerte aus. Taylor Swift gastiert im Rahmen ihrer "Eras-Tour" am 8., 9. und 10. August im Ernst-Happel-Stadion.

Zehn Monate bedingt nach tödlichem Fenstersturz von Buben

Linz - Nach dem tödlichen Fenstersturz eines Fünfjährigen am 2. März in Linz sind am Dienstag seine Mutter und ihr Lebensgefährte wegen grob fahrlässiger Tötung zu zehn Monaten bedingt verurteilt worden. Der Bub war aus dem vierten Stock eines Mehrparteienhauses in Linz auf den Gehsteig gefallen. Er war zum Unfallzeitpunkt allein in der Wohnung und in seinem Zimmer eingesperrt, während die Eltern zumindest eine knappe Stunde außer Haus waren.

Netanyahu will bei US-Besuch Trump treffen

Jerusalem/Washington - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einem Medienbericht zufolge um ein persönliches Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gebeten. Ob das Treffen im Zuge seines US-Besuchs auch zustande kommt, ist ungewiss, da Trump noch nicht zugesagt haben soll, wie "Politico" berichtet. Fixiert ist dagegen ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden und nun auch eines mit Vizepräsidentin Kamala Harris. Netanyahu ist in den USA eingetroffen.

Israel kritisiert Palästinenser-Abkommen mit Hamas

Peking/Ramallah - Israel hat Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas für seine Einigung mit der Hamas auf eine Übergangsregierung im Gazastreifen kritisiert. "Anstatt den Terrorismus abzulehnen, umarmt Abbas die Mörder und Vergewaltiger der Hamas und offenbart damit sein wahres Gesicht", schrieb der israelische Außenminister Israel Katz am Dienstag auf X. "In Wirklichkeit wird das nicht passieren, denn die Herrschaft der Hamas wird zerschlagen und Abbas wird Gaza aus der Ferne beobachten."

Mindestens 146 Tote bei Erdrutsch in Äthiopien

Addis Abeba - Nach dem Erdrutsch im Südwesten Äthiopiens ist die Opferzahl drastisch auf mindestens 146 Tote angestiegen. "Die Zahl der Toten bei dem plötzlichen Erdrutsch in Geze-Gofa im Bezirk Gofa hat 146 erreicht", teilte die Pressestelle der Bezirksregierung am Dienstag mit. In der Mitteilung wurde der örtliche Behördenvertreter Habtamu Fetena zitiert, der einen weiteren Anstieg der Opferzahl nicht ausschloss.

Zoll am Flughafen verzeichnete heuer bereits 2.500 Aufgriffe

Wien/Schwechat - Im ersten Halbjahr 2024 hat der Zoll auf dem Flughafen Wien bei 20.972 Kontrollen rund 2.500 Aufgriffe verzeichnet. Mehr als 120 Kilogramm Suchtgift sowie 1,2 Millionen Euro nicht angemeldetes Bargeld wurden der Bilanz vom Dienstag zufolge aus dem Verkehr gezogen. Weiters wurden die Zöllnerinnen und Zöllner auf rund 15.000 Stück gefälschte oder illegale Medikamente sowie mehr als sechs Tonnen tierische Produkte, darunter auch Lebensmittel gemäß Tierseuchenrecht, aufmerksam.

