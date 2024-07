Justizministerium veröffentlichte Pilnacek-Bericht

Wien - Das Justizministerium hat Dienstagfrüh den Bericht jener Untersuchungskommission veröffentlicht, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek befasst hatte. Bereits vergangene Woche war aus dem Papier zitiert worden, eine vollständige Veröffentlichung musste aber noch medienrechtlich abgeklärt werden. Der rund 230 Seiten starke Bericht ist mit dem Argument des Persönlichkeitsschutzes zum Teil geschwärzt.

Copernicus: Sonntag war weltweit heißester je gemessener Tag

London - Sonntag, der 21. Juli, war laut dem EU-Beobachtungsdienst Copernicus weltweit der heißeste je gemessene Tag. Die Durchschnittstemperatur habe auf der Erde 17,09 Grad betragen, teilte Copernicus am Dienstag mit. Damit habe man den Rekord aus dem Juli 2023 knapp übertroffen. Hitzewellen hatten die USA, Russland und Europa in der vergangenen Woche getroffen.

Zoll am Flughafen verzeichnete heuer bereits 2.500 Aufgriffe

Wien/Schwechat - Im ersten Halbjahr 2024 hat der Zoll auf dem Flughafen Wien bei 20.972 Kontrollen rund 2.500 Aufgriffe verzeichnet. Mehr als 120 Kilogramm Suchtgift sowie 1,2 Millionen Euro nicht angemeldetes Bargeld wurden der Bilanz vom Dienstag zufolge aus dem Verkehr gezogen. Weiters wurden die Zöllnerinnen und Zöllner auf rund 15.000 Stück gefälschte oder illegale Medikamente sowie mehr als sechs Tonnen tierische Produkte, darunter auch Lebensmittel gemäß Tierseuchenrecht, aufmerksam.

Wien bleibt auf roter Welterbe-Liste, aber Perspektive 2025

Neu-Delhi/Wien - Wiens historisches Zentrum bleibt zumindest ein weiteres Jahr auf der "Roten Liste" der gefährdeten Welterbestätten. Dies hat das UNESCO-Welterbekomitee am Dienstag auf seiner 46. Sitzung im indischen Neu-Delhi beschlossen, wie zunächst die Tageszeitung "Kurier" (online) berichtete. Hauptgrund ist weiterhin das umstrittene Hochhausprojekt am Heumarkt. Wien erhielt aber eine Perspektive, 2025 die "Rote Liste" verlassen zu können.

WHO-Vertreter "extrem besorgt" über Polio-Risiko in Gaza

Jerusalem - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer sehr großen Polio-Gefahr im Gazastreifen. "Ich bin extrem besorgt, dass es in Gaza zu einem Ausbruch kommen könnte", sagte WHO-Vertreter Ayadil Saparbekov in Jerusalem. Das für Kinderlähmung verantwortliche Polio-Virus wurde in Abwasserproben des Kriegsgebietes entdeckt. Bisher sei es noch in keinen Patienten nachgewiesen worden, sagte der Experte, der für Gesundheitskrisen in den palästinensischen Gebieten zuständig ist.

Wegen Ausbruchs des Ätna steht Flughafen in Catania still

Rom/Catania/Schwechat - Auf Sizilien hat Europas größter aktiver Vulkan Ätna am Dienstag große Mengen glühende Lava in den Himmel gespuckt. Über dem mehr als 3.300 Meter hohen Berg stand eine dicke Wolke aus Lava, magmatischen Gasen und Gestein, wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) meldete. Immer wieder waren auch Explosionen zu sehen und zu hören. Auf dem internationalen Flughafen von Catania musste der Flugverkehr ausgesetzt werden.

