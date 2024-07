Flugverkehr in Frankfurt nach Störaktion wieder aufgenommen

Frankfurt am Main - Der Flugverkehr am größten deutschen Airport in Frankfurt am Main ist in der Früh nach einer Störaktion von Klimaaktivisten wieder aufgenommen worden. Inzwischen seien alle vier Start- und Landebahnen wieder offen und der Betrieb werde wieder hochgefahren, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Donnerstagmorgen. Demnach wurden rund 170 der 1.400 für Donnerstag geplanten Flüge annulliert. Die Zahl könne sich im Laufe des Tages noch weiter erhöhen.

Verdächtiger nach Leichenfund in Wiener Hotel festgenommen

Wien - Nach dem Fund einer Leiche in einem Wiener Hotel am Mittwoch ist noch am Abend desselben Tages ein Arbeitskollege des Mannes unter dringendem Mordverdacht in Tschechien festgenommen worden. Ein entsprechender Bericht der Tageszeitung "Österreich" (online) wurde seitens der Polizei bestätigt. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde demnach durch eine Sondereinheit der tschechischen Polizei in der Nähe seines Wohnhauses gestellt, hieß es in einer Aussendung.

Breite Kritik an Übergewinnen der Energieversorger

Wien - Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut kritisiert die hohen Gewinne der Landes-Energieversorger und erinnert an die stark gestiegenen Energiepreise. Diese waren in der Vergangenheit ein wesentlicher Inflationstreiber, während die die Energiefirmen im Besitz der Länder im Vorjahr einen Gewinn von 2,5 Mrd. Euro eingefahren hätten. "Nach den Rekordgewinnen im Jahr 2022 schreiben die neun Landesversorger erneut massive Übergewinne", so das Institut.

Gewerkschaft will Wohnen wieder "leistbar" machen

Wien - Die Gewerkschaft hat ein Paket für leistbares Wohnen präsentiert. Ein solches sei nötig, weil die Wohnkosten seit Jahren enorm ansteigen, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im ÖGB-Hauptquartier in Wien. Für immer mehr Menschen stellten Wohnungskosten eine unüberwindbare Hürde dar, während Immobilienspekulanten Rekordgewinne machten. Die Regierung habe jahrelang zu wenig getan, Maßnahmen wie die türkis-grüne Mietpreisbremse seien zu spät erfolgt und wirkten nicht.

Wieder größerer Angriff Russlands auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Bukarest - Die Ukraine meldet wieder einen größeren russischen Drohnenangriff: Russland habe in der Nacht auf Donnerstag mit 38 Angriffsdrohnen vom iranischen Typ Shahed mehrere Landesteile attackiert, darunter Gebiete in der südlichen Region Odessa und in der Zentralukraine, teilte Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk mit. 25 dieser Drohnen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Drei weitere Drohnen habe man aus dem Auge verloren, als sie die Grenze zu Rumänien überflogen hätten.

Auch Streifenpolizisten sollen Taser erhalten

Wien - Die Elektroimpulswaffe Taser soll künftig auch von Streifenpolizisten eingesetzt werden. Ein entsprechendes Pilotprojekt wird nun in Wien gestartet. Konkret sollen Dienststellen in Favoriten (Reumannplatz), in der Leopoldstadt (Praterstern) und in Floridsdorf damit ausgestattet werden, wie Bundespolizeidirektor Michael Takacs, Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl und Brigadier Ernst Albrecht am Donnerstag erläuterten. Auch ein neues Lichtmodul für Pistolen wird getestet.

Länder wollen bei Renaturierung gewichtiges Wort mitreden

Wien/Brüssel/EU-weit - Die Bundesländer wollen bei der Ausgestaltung der Renaturierungsverordnung ein gewichtiges Wort mitreden. Daran ließen die Teilnehmenden an einer außerordentlichen Agrarreferentenkonferenz am Donnerstag - alle Bundesländer außer Wien und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) waren vertreten - keinen Zweifel. Sie fordern u.a. eine "gemeinsam getragene" Koordinierungsstelle für die Umsetzung und Ausgleichszahlungen.

Boot mit 45 Geflüchteten vor Jemens Küste gekentert

Genf/Sanaa - Vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen ist nach UNO-Angaben ein Boot mit 45 Geflüchteten gekentert. "Nur vier Überlebende wurden gefunden", teilte das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) im Jemen mit. Das Boot soll demnach in der Nacht auf Donnerstag nahe Taiz im Südwesten des Landes gekentert sein. Ursache seien starke Winde und Überfrachtung gewesen.

