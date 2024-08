Maduro bei Wahl in Venezuela offiziell zum Sieger erklärt

Caracas - Venezuelas autoritärer Staatschef Nicol�s Maduro ist bei der Präsidentenwahl nach offiziellen Angaben wiedergewählt worden. Laut dem Nationalen Wahlrat (CNE) kam der Amtsinhaber auf 51,2 Prozent der Stimmen. Sein größter Herausforderer, der Ex-Diplomat Edmundo Gonz�lez Urrutia vom Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria Democr�tica, erhielt demnach 44,2 Prozent. Die Opposition erkannte Maduros Wahlsieg nicht an und erklärte Gonz�lez zum Präsidenten.

Zahlreiche Gebäude bei Waldbränden in Kalifornien zerstört

Chico (Kalifornien)/Sacramento (Kalifornien) - Das sogenannte "Park Fire" in Nordkalifornien hat bereits zahlreiche Landstriche und Gebäude zerstört. Die Feuerwehr steht seit Tagen im Großeinsatz. Zuletzt seien jedoch Fortschritte bei den Löscharbeiten erzielt worden, hieß es am Montag. Mehr als 4.000 Helfer seien im Einsatz, teilte Billy See von der Behörde Cal Fire mit. Das Feuer nördlich von Sacramento sei nun zu zwölf Prozent eingedämmt.

Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Grenzregion Kursk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben mehrere Wellen von Drohnenangriffen auf die russische Grenzregion Kursk geflogen. "Mindestens 13 von der Ukraine aus gestartete Drohnen wurden am späten Sonntagabend von unseren Luftabwehrsystemen zerstört", schrieb der amtierende Gouverneur Andrej Smirnow am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Zuvor seien bereits tagsüber 19 Drohnen abgeschossen worden. Bei den Angriffen sei ein Öllager beschädigt worden.

Selenskyj: Kein Waffenstillstand bei weiterer Besetzung

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat allen Bemühungen um ein schnelles Ende des Kriegs einen Riegel vorgeschoben. Er könne nicht auf die Forderungen nach einem Waffenstillstand eingehen, solange Russland ukrainisches Territorium besetzt halte, sagte er in einem Interview des japanischen Senders NHK. Damit bekräftigte er die bisherige Linie seiner Regierung.

Israels Außenminister warnt Erdogan und verweist auf Hussein

Rize - Der israelische Außenminister Israel Katz hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach dessen Drohung mit militärischer Einmischung gewarnt: "Erdogan tritt in die Fußstapfen von Saddam Hussein und droht mit einem Angriff auf Israel. Er soll sich nur daran erinnern, was dort geschah und wie es endete", schrieb Katz am späten Abend auf der Plattform X.

Haushaltsenergiepreise sinken weiter

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Juni erneut gesunken und haben den tiefsten Wert seit Dezember 2022 erreicht. Gegenüber dem Vormonat Mai haben sich die Preise im Schnitt um 1,3 Prozent verringert, gegenüber Juni 2023 sind die Energiepreise durchschnittlich um 6,5 Prozent gesunken, zeigt der von der Energieagentur berechnete Energiepreisindex (EPI). Die Preise für Kraftstoffe, Heizöl und Strom liegen hingegen weiterhin über dem Vorjahreswert.

Waldbrände rund um kanadische Stadt Jasper unter Kontrolle

Montreal - In Kanada sind die verheerenden Waldbrände rund um die im gleichnamigen Nationalpark gelegenen Stadt Jasper nach offiziellen Angaben unter Kontrolle. "Wir gehen davon aus, dass alle verbleibenden Brände innerhalb der Stadt heute gelöscht werden", teilte Parks Canada, die Regierungsbehörde, die die Nationalparks des Landes verwaltet, am Sonntag im Onlinedienst X mit.

