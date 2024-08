Pensionen sollen um 4,5 bis 4,7 Prozent steigen

Wien - Trotz noch ausstehender Juli-Inflationswerte hat sich die Bundesregierung am Dienstag bei der Erhöhung der Pensionen für 2025 festgelegt. Sie sollen im kommenden Jahr um den gesetzlichen Anpassungsfaktor steigen, der zwischen 4,5 und 4,7 Prozent liegen wird. Für höchste Pensionen gibt es wieder eine Deckelung. Die Schutzklausel für das Pensionskonto wird um ein Jahr verlängert, die Aliquotierung der ersten Pensionserhöhung bleibt ausgesetzt.

Drittes Kind starb nach Messerangriff von Southport

Southport - Ein drittes Kind ist nach dem Messerangriff in der britischen Stadt Southport an seinen Verletzungen gestorben. Es handele sich um ein neunjähriges Mädchen, teilte die Merseyside Police mit. Ärzte kämpfen weiter um die Leben von fünf weiteren Kindern und zwei Erwachsenen, die schwer verletzt wurden. Drei andere Kinder, die ebenfalls in Kliniken behandelt werden, sind demnach außer Lebensgefahr.

Missbrauch bei Public-Viewing - Verdächtige ausgeforscht

Wien - Beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM am Wiener Rathausplatz soll es Ende Juni an einer 16-jährigen Schülerin zu Missbrauchshandlungen gekommen sein. Die Polizei bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen Online-Bericht der ORF, wonach mittlerweile auch der zweite Verdächtige, ein 34-jähriger Österreicher, ausgeforscht wurde.

Israels Armee greift zehn Hisbollah-Ziele im Libanon an

Beirut/Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Dienstag etwa zehn Ziele der Hisbollah-Miliz in sieben verschiedenen Gebieten des südlichen Libanon angegriffen. Dabei sei ein Kämpfer der pro-iranischen Miliz getötet worden, teilte die Armee mit. Die Armee habe auch "ein Waffenlager der Hisbollah, terroristische Infrastruktur, Militäreinrichtungen und einen Raketenwerfer im Südlibanon" getroffen.

Erdrutsche in Südindien forderten zahlreiche Menschenleben

Thiruvananthapuram - Bei massiven Erdrutschen im Süden Indiens sind mindestens 106 Menschen in den Tod gerissen worden. Das teilten örtliche Behörden im betroffenen Bundesstaat Kerala mit. Rund 100 Menschen gelten demnach zudem als vermisst. Retter seien im Einsatz und suchten unter den Trümmern zerstörter Häuser nach Überlebenden, wie Behörden und örtliche Medien berichteten. Einige Orte waren zunächst noch von der Außenwelt abgeschnitten.

Auch 2025 Nulllohnrunde für Spitzenpolitik im Bund

Wien - Für Spitzenpolitiker im Bund wird es auch 2025 eine Nulllohnrunde geben. Darauf hat sich die Bundesregierung verständigt. Betroffen sind unter anderem der Bundespräsident und die gesamte Regierungsmannschaft sowie Nationalratspräsidenten und Klubobleute. Die Politikerbezüge sind eigentlich an den gesetzlichen Pensionsanpassungsfaktor gekoppelt, basierend auf der Durchschnittsinflation der letzten zwölf Monate. Dieser wird voraussichtlich zwischen 4,5 und 4,7 Prozent liegen.

Unter Drogenverdacht stehender Priester aus NÖ geständig

St. Pölten/Wien - Der 38-jährige Priester, der in Niederösterreich versucht haben soll Methamphetamin für den Weiterverkauf herzustellen, ist geständig. Polizeisprecher Stefan Loidl teilte am Dienstag auf APA-Anfrage außerdem mit, dass es sich beim zweiten Beschuldigten um einen 30-jährigen Iraker aus Wien handelt. Der Mann sei teilweise geständig. Über beide Personen wurde die Untersuchungshaft verhängt.

Opposition in Venezuela ruft zu neuen Protesten auf

Caracas - In Venezuela ruft die Opposition zu erneuten Protesten gegen die Regierung von Präsident Nicolas Maduro auf, der sie die Fälschung der Präsidentenwahl vorwirft. "Liebe Venezolaner, morgen versammeln wir uns (...), um unsere Entschlossenheit zu demonstrieren, jede Stimme zu nutzen und die Wahrheit zu verteidigen", appellierte Oppositionsführerin Maria Corina Machado am Dienstag. Am Montag war es bei Protesten in mehreren Städten zu Ausschreitungen gekommen.

