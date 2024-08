Iran droht Israel nach Haniyeh-Tod mit Vergeltung

Teheran - Der Hamas-Anführer Ismail Haniyeh ist Mittwoch früh in der iranischen Hauptstadt Teheran gezielt getötet worden. Die radikalislamische Palästinenserorganisation machte Israel dafür verantwortlich und sprach von einer "schweren Eskalation". Der Iran und die Hisbollah-Miliz im Libanon drohten mit Vergeltung. Russland, China und die Türkei sowie Ägypten und Katar verurteilten die Tötung Haniyehs und warnten vor einer Eskalation des Konfliktes im Nahen Osten.

UNO-Bericht wirft Israel Misshandlung von Palästinensern vor

Genf - Die Vereinten Nationen haben Israel in einem Bericht vorgeworfen, während des Gaza-Kriegs inhaftierte Palästinenser in einigen Fällen gefoltert zu haben. Vom Büro des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR) und anderen Stellen gesammelte Zeugenaussagen deuteten "auf eine Reihe entsetzlicher Handlungen wie Waterboarding und das Loslassen von Hunden auf Häftlinge hin", erklärte UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Mittwoch.

Finanzminister Brunner als nächster EU-Kommissar nominiert

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) soll wie zuletzt erwartet nächster österreichischer EU-Kommissar werden. Nach wochenlangen Verhandlungen gab die türkis-grüne Koalition am Mittwoch per Aussendung die Einigung bekannt. "Magnus Brunner kennt die Herausforderungen auf europäischer Ebene und wird sicherstellen, dass sowohl österreichische Interessen als auch europäische Werte in der Kommission gleichermaßen vertreten sind", erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Inflation im Juli mit 2,9 Prozent im Eurozonen-Mittelfeld

Wien - Die Inflationsrate ist im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,9 Prozent gesunken. Im Juni hatte sich die Teuerung im Jahresabstand noch auf 3,0 Prozent belaufen. Lebensmittel wirkten kaum noch preistreibend, die Teuerung in der Gastronomie war laut Statistik Austria hingegen weiterhin überdurchschnittlich. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag ebenfalls bei 2,9 Prozent. Im Vergleich zur Eurozone (2,6 Prozent) lag Österreich damit im Mittelfeld.

Zweitwärmster Juli der österreichischen Messgeschichte

Wien - Der Juli hat sich mit einer Abweichung von 2,1 Grad Celsius im Tiefland über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020 zum vierzehnten überdurchschnittlich warmen Monat in Serie entwickelt, in den Gipfelregionen waren es 2,0 Grad. "Das ergibt im Tiefland Platz zwei in der Reihe der wärmsten Juli-Monate der 258-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz fünf in der 174-jährigen Gebirgsmessreihe", resümierte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria.

Harris einzige Kandidatin für demokratische Nominierung

Washington - Vizepräsidentin Kamala Harris steht als einzige Kandidatin für die Nominierung der US-Demokraten zur Präsidentschaftswahl fest. Bis Anfang kommender Woche soll Harris offiziell als Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei ernannt werden. Wie die Parteizentrale am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte, findet die elektronische Abstimmung über Harris von Donnerstag bis Montag statt.

AUA flog im 1. Halbjahr 2024 ein deutliches Minus ein

Wien/Schwechat/Frankfurt - Die Austrian Airlines (AUA) haben ein durchwachsenes erstes Halbjahr 2024 hinter sich. Das Betriebsergebnis (Ebit) drehte im Jahresvergleich von plus 15 auf minus 65 Mio. Euro. Der Umsatz legte um ein Prozent auf 1,070 Mrd. Euro zu, die Zahl der Fluggäste erhöhte sich um sechs Prozent auf 6,5 Millionen und die Anzahl der Flüge stieg um fünf Prozent auf 55.034. Die Pünktlichkeit bei An- und Abflügen reduzierte sich um zwei Prozentpunkte auf 85 bzw. 80 Prozent, so die AUA.

Zweiter Terror-Prozess gegen IS-Mann Lorenz K. geht zu Ende

Wien - Am Wiener Landesgericht geht am Mittwoch der zweite Terror-Prozess gegen den im April 2018 zu neun Jahren Haft verurteilten IS-Terroristen Lorenz K. zu Ende. "Der ist extrem gefährlich", zeigte sich Staatsanwalt Hannes Winklhofer in seinem Schlussplädoyer überzeugt, und forderte einen Schuldspruch und eine strenge Strafe. Verteidiger David Jodlbauer hingegen plädierte für einen Freispruch im Zweifel von den zentralen Punkten.

Wiener Börse knapp im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag nach den klaren Vortagesgewinnen knapp behauptet präsentiert. Der Leitindex ATX notierte mit minus 0,06 Prozent moderat tiefer bei 3.701 Einheiten, nachdem er am Dienstag noch merkliche 1,09 Prozent gewonnen hatte. Auf Unternehmensebene richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Zahlen der OMV. So steigerten sich die Aktien des Ölkonzerns um 1,2 Prozent, nachdem dieser seine Ergebnisse zum zweiten Quartal vorgelegt hatte.

