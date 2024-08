Hamas zu Tod von Haniyeh: Verbrechen muss bestraft werden

Teheran - Der Hamas-Anführer Ismail Haniyeh ist Mittwoch früh in der iranischen Hauptstadt Teheran gezielt getötet worden. Die radikalislamische Palästinenserorganisation machte Israel dafür verantwortlich und sprach von einer "schweren Eskalation". Der stellvertretende Hamas-Chef im Gazastreifen, Khalil al-Hayya, erklärte am Mittwoch in Teheran, weder die Hamas noch der Iran wollten einen Krieg in der ganzen Region. Es gebe jedoch ein Verbrechen, das bestraft werden müsse.

Finanzminister Brunner als nächster EU-Kommissar nominiert

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) soll wie zuletzt erwartet nächster österreichischer EU-Kommissar werden. Nach wochenlangen Verhandlungen gab die türkis-grüne Koalition am Mittwoch per Aussendung die Einigung bekannt. "Magnus Brunner kennt die Herausforderungen auf europäischer Ebene und wird sicherstellen, dass sowohl österreichische Interessen als auch europäische Werte in der Kommission gleichermaßen vertreten sind", erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Zweitwärmster Juli der österreichischen Messgeschichte

Wien - Der Juli hat sich mit einer Abweichung von 2,1 Grad Celsius im Tiefland über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020 zum vierzehnten überdurchschnittlich warmen Monat in Serie entwickelt, in den Gipfelregionen waren es 2,0 Grad. "Das ergibt im Tiefland Platz zwei in der Reihe der wärmsten Juli-Monate der 258-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz fünf in der 174-jährigen Gebirgsmessreihe", resümierte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria.

Erste ÖOC-Medaille - Bronze für Judokämpferin Polleres

Paris - Die Niederösterreicherin Michaela Polleres hat am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 70 kg gewonnen. Im entscheidenden Kampf setzte sie sich mit Ippon gegen die Spanierin Ai Tsunoda Roustant durch. Es ist das zweite Edelmetall für die Niederösterreicherin im Zeichen der Fünf Ringe, 2021 in Tokio war sie Zweite. Zugleich war es die erste Medaille für das Team des Österreichischen Olympischen Komitee in Paris.

Weitere Proteste nach Präsidentschaftswahl in Venezuela

Caracas/Wien - Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela kämpft die Opposition weiter für einen Machtwechsel und einen Rückzug des autoritären Präsidenten Nicol�s Maduro. Dieser kann unverändert auf den Rückhalt des Militärs zählen, das ihm Loyalität zusicherte. Tausende Regierungsgegner gingen am Dienstag in der Hauptstadt Caracas auf die Straße und protestierten gegen das aus ihrer Sicht manipulierte Wahlergebnis, das den seit 2013 regierenden Maduro als Sieger ausweist.

Wiener Börse schließt knapp behauptet, OMV nach Zahlen gesucht

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,05 Prozent bei 3.701,04 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es moderat nach oben. Viele Anleger dürften die am Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed abgewartet haben. Impulse lieferte in Wien auch die Berichtssaison. So stiegen die Aktien der OMV nach Meldung von Quartalszahlen des Ölkonzerns um 1,2 Prozent.

