Hamas zu Tod von Haniyeh: Verbrechen muss bestraft werden

Teheran - Der Hamas-Anführer Ismail Haniyeh ist Mittwoch früh in der iranischen Hauptstadt Teheran gezielt getötet worden. Die radikalislamische Palästinenserorganisation machte Israel dafür verantwortlich und sprach von einer "schweren Eskalation". Der stellvertretende Hamas-Chef im Gazastreifen, Khalil al-Hayya, erklärte am Mittwoch in Teheran, weder die Hamas noch der Iran wollten einen Krieg in der ganzen Region. Es gebe jedoch ein Verbrechen, das bestraft werden müsse.

Leichnam von getöteten Hisbollah-Kommandanten gefunden

Beirut - Nach dem Angriff der israelischen Armee auf den ranghöchsten Kommandant der libanesischen Hisbollah, Fuad Shukr, ist dessen Leichnam gefunden worden. Er sei unter den Trümmern des angegriffenen Gebäudes entdeckt worden, verlautete am Mittwoch aus dem Umfeld der pro-iranischen Miliz. Die israelische Armee hatte am Dienstagabend mitgeteilt, den ranghöchsten Hisbollah-Militärkommandanten getötet zu haben.

UNO-Bericht wirft Israel Misshandlung von Palästinensern vor

Genf - Die Vereinten Nationen haben Israel in einem Bericht vorgeworfen, während des Gaza-Kriegs inhaftierte Palästinenser in einigen Fällen gefoltert zu haben. Vom Büro des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR) und anderen Stellen gesammelte Zeugenaussagen deuteten "auf eine Reihe entsetzlicher Handlungen wie Waterboarding und das Loslassen von Hunden auf Häftlinge hin", erklärte UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Mittwoch.

Finanzminister Brunner als nächster EU-Kommissar nominiert

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) soll wie zuletzt erwartet nächster österreichischer EU-Kommissar werden. Nach wochenlangen Verhandlungen gab die türkis-grüne Koalition am Mittwoch per Aussendung die Einigung bekannt. "Magnus Brunner kennt die Herausforderungen auf europäischer Ebene und wird sicherstellen, dass sowohl österreichische Interessen als auch europäische Werte in der Kommission gleichermaßen vertreten sind", erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Erste ÖOC-Medaille - Bronze für Judokämpferin Polleres

Paris - Die Niederösterreicherin Michaela Polleres hat am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 70 kg gewonnen. Im entscheidenden Kampf setzte sie sich mit Ippon gegen die Spanierin Ai Tsunoda Roustant durch. Es ist das zweite Edelmetall für die Niederösterreicherin im Zeichen der Fünf Ringe, 2021 in Tokio war sie Zweite. Zugleich war es die erste Medaille für das Team des Österreichischen Olympischen Komitees in Paris.

Weitere Proteste nach Präsidentschaftswahl in Venezuela

Caracas/Wien - Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela kämpft die Opposition weiter für einen Machtwechsel und einen Rückzug des autoritären Präsidenten Nicol�s Maduro. Dieser kann unverändert auf den Rückhalt des Militärs zählen, das ihm Loyalität zusicherte. Tausende Regierungsgegner gingen am Dienstag in der Hauptstadt Caracas auf die Straße und protestierten gegen das aus ihrer Sicht manipulierte Wahlergebnis, das den seit 2013 regierenden Maduro als Sieger ausweist.

Harris einzige Kandidatin für demokratische Nominierung

Washington - Vizepräsidentin Kamala Harris steht als einzige Kandidatin für die Nominierung der US-Demokraten zur Präsidentschaftswahl fest. Bis Anfang kommender Woche soll Harris offiziell als Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei ernannt werden. Wie die Parteizentrale am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte, findet die elektronische Abstimmung über Harris von Donnerstag bis Montag statt.

Zweiter Terror-Prozess gegen IS-Mann Lorenz K. geht zu Ende

Wien - Am Wiener Landesgericht geht am Mittwoch der zweite Terror-Prozess gegen den im April 2018 zu neun Jahren Haft verurteilten IS-Terroristen Lorenz K. zu Ende. "Der ist extrem gefährlich", zeigte sich Staatsanwalt Hannes Winklhofer in seinem Schlussplädoyer überzeugt, und forderte einen Schuldspruch und eine strenge Strafe. Verteidiger David Jodlbauer hingegen plädierte für einen Freispruch im Zweifel von den zentralen Punkten.

