Festnahme in Berlin nach Femizid in Wien-Meidling

Wien - Im Fall einer in Wien-Meidling getöteten 29-Jährigen ist der Tatverdächtige festgenommen worden: Der Ehemann (31), nach dem seit dem Auffinden der Toten am Donnerstagvormittag gefahndet worden war, sei noch am Abend am Flughafen in der deutschen Hauptstadt Berlin bei einer Personenkontrolle aufgefallen und geschnappt worden, so die Wiener Polizei am Freitag. Die Ermittler gingen von Anfang an von einem Tötungsdelikt aus, hauptverdächtig war der nicht auffindbare Partner.

Österreich schickt "Des Teufels Bad" ins Oscar-Rennen

Hollywood/Wien - Das historische Depressionsdrama "Des Teufels Bad" von Veronika Franz und Severin Fiala ist der Kandidat Österreichs im Rennen um den Auslandsoscar 2025. Das hat eine Jury aus Mitgliedern der Filmbranche entschieden, wie der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Freitag mitteilte. Das tiefgründige Psychogramm einer jungen Bäuerin im Österreich des 18. Jahrhunderts wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Frist für Kandidaten für Nationalratswahl endet am Freitag

Wien - Am Freitagabend wird feststehen, wie viele Parteien bei der Nationalratswahl am 29. September antreten. Denn bis 17.00 Uhr müssen die Wahlvorschläge bei den Landeswahlbehörden eingereicht werden. Bereits fix in allen neun Bundesländern am Stimmzettel stehen die fünf Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS sowie KPÖ und BIER. Einige weitere kleine Listen sammeln noch bis zur letzten Minute.

Sommerauftakt mit starkem Mai und Buchungsknick im Juni

Wien - Nach einem recht guten Saisonauftakt im Mai sind die Buchungen in den heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Juni im Schnitt massiv zurückgegangen. Die Zahl der Nächtigungen sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,8 Prozent auf rund 11,7 Millionen, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Der Grund dafür sind Feiertagsverschiebungen und auch die Fußball-EM. Die Buchungen der Deutschen gingen spürbar nach unten.

Toter Bub in Tirol: Staatsanwalt verzichtet auf Rechtsmittel

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Nach dem Freispruch in einem Mordprozess am Landesgericht Innsbruck für einen 39-Jährigen, dem vorgeworfen worden war, seinen geistig beeinträchtigen Sohn im Sommer 2022 in die Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol geworfen und dadurch getötet zu haben, verzichtet die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel. Dies bestätigte Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr am Freitag auf APA-Anfrage. Das von den Geschworenen einstimmig gefällte Urteil war somit rechtskräftig.

Zadić kündigt Änderungen bei Handy-Sicherstellung an

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) will Änderungen im Begutachtungsentwurf zur Handy-Sicherstellung. Als ein Beispiel nennt sie Fälle, bei denen Gefahr im Verzug herrscht - also wenn etwa durch die vorgesehenen Auswertungsregeln für Daten Beweismittel verloren gehen könnten. "Das Ziel des Staates, dass Verbrechen schnell und effizient aufgeklärt werden können, darf nicht außer Acht gelassen werden", so Zadić zur APA.

USA erkennen Oppositionellen als Wahlsieger in Venezuela an

Washington - Die USA haben den Oppositionskandidaten Edmundo Gonz�lez Urrutia als Sieger der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela anerkannt und den Druck auf Staatschef Nicol�s Maduro erhöht. "Angesichts der überwältigenden Beweise ist es für die Vereinigten Staaten und vor allem für das venezolanische Volk klar, dass Edmundo Gonz�lez Urrutia bei der Präsidentenwahl am 28. Juli in Venezuela die meisten Stimmen erhalten hat", teilte US-Außenminister Antony Blinken mit.

Biden empfing nach Gefangenenaustausch Freigelassene in USA

Washington/. - Nach dem historischen Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und mehreren westlichen Ländern haben US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris ihre freigelassenen Landsleute in den USA empfangen. "Es ist ein wunderbares Gefühl", sagte Biden vor Journalisten auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews unweit der Hauptstadt Washington. "Ich war absolut überzeugt, dass wir das schaffen können."

