Bangladeschische Regierungschefin zurückgetreten

Dhaka - Nach wochenlangen Massenprotesten in Bangladesch ist Regierungschefin Sheikh Hasina nach Angaben von Armeechef Waker-uz-Zaman zurückgetreten. Es werde nun eine "Übergangsregierung" gebildet, kündigte er am Montag in einer im staatlichen Fernsehen übertragenen Rede an die Nation an. Zuvor hatten Demonstranten den Amtssitz von Hasina gestürmt, die ihrerseits nach Angaben aus ihrem Umfeld mit dem Hubschrauber aus Dhaka nach Indien floh.

ÖVP und SPÖ rücken der FPÖ in Umfragen näher

Wien - Der Vorsprung der FPÖ vor der Nationalratswahl schmilzt leicht. Im aktuellen APA-Wahltrend, der Umfragen aus den jeweils vergangenen fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, liegen die Freiheitlichen mit 26,9 Prozent zwar weiterhin stabil auf Platz 1, haben aber 0,2 Prozentpunkte verloren, während ÖVP und SPÖ zulegen konnten. Die NEOS liegen weiter vor den Grünen, und die Bierpartei wäre aus Sicht der aktuellen Umfragen im Gegensatz zur KPÖ im Nationalrat.

Zwei Jahre Haft für Bankomat-Sprengungen im Mühlviertel

Linz/Reichenthal/Schlägl - Ein 22-Jähriger aus den Niederlanden ist wegen der Beteiligung an zwei Bankomat-Sprengungen im Dezember 2023 im Mühlviertel am Montag in Linz rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Schaden ging in die Hunderttausende Euro, die Täter gingen äußerst brachial vor. Der Mann, der für die Taten mit Komplizen extra aus Tschechien angereist sein soll, war geständig, der Prozess damit kurz.

Wirtschaftsflaute treibt immer mehr Firmen in die Pleite

Wien - Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Österreich ist im ersten Halbjahr 2024 um mehr als ein Viertel auf 3.363 (+26,4 Prozent) gestiegen, wobei laut der endgültigen Statistik des Gläubigerschutzverbandes Creditreform die Zahl der tatsächlich eröffneten Verfahren gegenüber der ersten Jahreshälfte 2023 um 34,6 Prozent auf 2.099 zunahm. Besonders besorgniserregend ist der massive Anstieg der mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzen um 14,7 Prozent auf 1.264 Fälle.

Pkw geriet im Katschbergtunnel in Brand

St. Michael im Lungau/Rennweg - Im Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist am Sonntagabend ein Auto in Brand geraten. Als der 39-jährige Lenker Rauch aus dem Motorraum quellen sah, stoppte er den Pkw in einer Pannenbucht. Der Serbe und zwei Mitfahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dutzende Insassen nachfolgender Fahrzeuge wurden über Rettungsstollen und die zweite Tunnelröhre aus dem Gefahrenbereich gebracht, zum Teil konnten Lenker noch selbst aus dem Tunnel fahren.

Zadić für Änderungen bei Bestellung des BVwG-Präsidenten

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) plädiert für eine Bestellung des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) ähnlich wie beim Obersten Gerichtshof (OGH). "Es wäre wichtig, von der Nominierung durch den Ministerrat wegzugehen", meinte Zadić zur APA. "Man könnte das an die neue und transparente Regelung bei der Bestellung des OGH-Präsidenten anlehnen, das habe ich zuletzt geändert."

Sturm "Debby" steuert nun als Hurrikan auf Florida zu

Miami - Auf seinem Weg Richtung Florida hat der Tropensturm "Debby" nochmals an Stärke zugenommen und sich zu einem Hurrikan entwickelt. Dies gab in der Nacht auf Montag das US-Hurrikanzentrum auf seiner Internetseite bekannt. "Debby" werde vermutlich gegen Mittag (Ortszeit) in Florida auf Land treffen. Entlang der Golfküste des Bundesstaates drohten lebensbedrohliche Sturmfluten, die in einigen Gebieten bis zu drei Meter Höhe erreichen könnten.

Japanischer Börsenindex mit größtem Tagesverlust seit 1987

Tokio - Die Angst vor einem Einbruch der Weltwirtschaft hat dem japanischen Nikkei-Index den größten Verlust seit 37 Jahren beschert. Der 225 Werte umfassende Index knickte am Montag um 12,40 Prozent auf 31.458,42 Punkte ein. Hintergrund des heftigen Einbruchs in Tokio sind Analysten zufolge insbesondere schwache Wirtschaftsdaten aus den USA. Auch an den europäischen Börsen in Frankfurt am Main, Paris und London ging es am Montag abwärts, wenngleich weniger stark.

