Angriff erwartet: Angst vor neuem Nahost-Krieg wächst

Washington/Amman - Angesichts drohender Vergeltungsschläge des Iran gegen Israel versuchen die USA einen großen Krieg im Nahen Osten doch noch abzuwenden. "Wir führen fast rund um die Uhr intensive diplomatische Gespräche mit einer ganz einfachen Botschaft: Alle Parteien müssen von einer Eskalation absehen", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag. Der genaue Zeitpunkt des erwarteten Angriffs auf Israel ist weiter unklar, nach Medienberichten könnte er aber unmittelbar bevorstehen.

US-Gericht: Googles Onlinesuchmonopol gesetzeswidrig

Mountain View /Washington - Google hat einen wichtigen Wettbewerbsprozess in den USA verloren. Dabei geht es um die Deals, dank denen die Suchmaschine von Google in Web-Browsern als Standard voreingestellt wird. Ein Richter in der Hauptstadt Washington urteilte am Montag, der Internet-Riese habe ein Monopol - und es gegen Konkurrenz abgeschottet. Google will gegen die Entscheidung in Berufung gehen. Geklagt gegen Google hatten das US-Justizministerium und Dutzende US-Staaten.

Bekanntgabe von Harris' Vizekandidat erwartet

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftsanwärterin Kamala Harris steht kurz vor der Bekanntgabe ihres Vizepräsidentschaftskandidaten für die Wahl im November. Die 59-Jährige will ihre Entscheidung zeitnah verkünden und Dienstagabend (Ortszeit) erstmals gemeinsam mit dem neuen Vize bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im wichtigen Swing State Pennsylvania auftreten. Der genaue Zeitpunkt der Verkündung ist offen.

Sturm "Debby" bei Florida auf Land getroffen

Miami - Sturm "Debby" ist im US-Bundesstaat Florida als Hurrikan der Kategorie 1 von 5 auf Land getroffen und wurde wenig später zu einem Tropensturm zurückgestuft. Laut Medienberichten kostete das Unwetter mindetens vier Menschenleben. Nach Angaben der Website PowerOutage sind Hunderttausende Haushalte in Florida ohne Strom. Etliche Flüge in der Region wurden gestrichen.

Ermittlungen gegen Venezuelas Oppositionsführer

Brüssel/Caracas - Im Machtkampf nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Venezuela hat die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Oppositionsführer Mar�a Corina Machado und Edmundo Gonz�lez Urrutia eingeleitet. Ihnen werde die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Verschwörung, Amtsanmaßung und Aufruf zum Aufstand vorgeworfen, teilte die regierungstreue Behörde mit. Die Opposition hat das Militär aufgefordert, Anweisungen der Regierung nicht mehr zu folgen.

Japan gedenkt Atombomben-Opfern von Hiroshima

Hiroshima - In Japan wird am Dienstag des Atombomben-Abwurfs auf die Stadt Hiroshima durch die USA vor 79 Jahren gedacht. In der Früh des 6. August 1945 hatte ein Bomber der US-Armee eine Uranium-135-Bombe über Hiroshima abgeworfen. Unmittelbar danach und in den ersten Monaten nach dem Angriff starben etwa 140.000 Menschen, in den folgenden Jahren tötete die radioaktive Strahlung weitere 60.000 Menschen.

Neue Randale im englischen Plymouth

Plymouth - Bei neuen Ausschreitungen von Ultranationalisten sind in der südenglischen Stadt Plymouth mehrere Polizisten verletzt worden. "Wir ergreifen Maßnahmen gegen Personen, die kriminelle Absichten verfolgen", teilte die Polizei mit. Es gebe Festnahmen. Wie die BBC berichtete, wurde ein Polizeiwagen demoliert.

NEOS-Chefin warb einmal mehr für pinke Regierungsbeteiligung

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Montag bei den ORF-"Sommergesprächen" einmal mehr für eine pinke Regierungsbeteiligung geworben. In einer möglichen Dreierkoalition mit ÖVP und SPÖ brauche es die NEOS, betonte Meinl-Reisinger: "Die brauchen uns. Es braucht in Österreich eine Partei, die den Mut zu Reformen hat."

