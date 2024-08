Polizeieinsatz in Wien-Ottakring - Mann in Wohnung tot

Wien - Bei einer Explosion im Zuge eines Polizeieinsatzes in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch der Mann, dem der Einsatz gegolten hatte, ums Leben gekommen. Zumindest sechs weitere Menschen wurden leicht verletzt. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA sagte, wurde der Einsatz durch den Mann ausgelöst, der aus dem Fenster einer Wohnung in der Klausgasse Gegenstände geworfen hatte. Die Polizei rückte an.

Hoteleinsturz an der Mosel: Ein Toter, acht eingeschlossen

Mainz - In der Gemeinde Kröv an der Mosel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist am späten Dienstagabend ein Teil eines Hotels eingestürzt. Mittwochfrüh wurde ein Toter geortet. Acht weitere Menschen seien noch im Gebäude eingeklemmt und teils schwer verletzt, teilte die Polizei in Trier am Morgen mit. Fünf Menschen hätten sich unverletzt aus dem Gebäude retten können.

Neuer Hamas-Chef Sinwar erschwert Waffenruhe in Gaza

Washington - Während die USA auf eine Deeskalation im Konflikt zwischen Iran und Israel drängen, erschwert die Ernennung von Israels Staatsfeind Nummer Eins zum Anführer der Hamas die Bemühungen um eine Waffenruhe. Die Ernennung von Yahya Sinwar sei ein "weiterer zwingender Grund, ihn schnell zu beseitigen und diese abscheuliche Organisation vom Antlitz der Erde zu tilgen", schrieb Israels Außenminister Israel Katz auf X.

Dornauer legt Babler Latte auf Platz zwei

Innsbruck/Wien - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer schlägt vor der Nationalratswahl Pflöcke ein. Die SPÖ bzw. Vorsitzender Andreas Babler müsse "mindestens auf Platz zwei" kommen, wenngleich Platz eins das Ziel sei, sagte er im APA-Interview. Ob es sonst Konsequenzen brauche? "Über das reden wir nicht vor dem 29. September", meinte Dornauer, der sich auch offen für eine Diskussion über eine Reform der Sozialhilfe für Migranten sowie für Einsparungen wegen der Haushaltssituation zeigte.

"Außenseiter" Harris und Walz bei Wahlkampf-Debüt bejubelt

Washington - Unter tosendem Jubel sind die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr frisch auserkorener Vize Tim Walz erstmals zusammen bei einer Wahlkampfveranstaltung aufgetreten. Rund 10.000 Anhänger empfingen das Duo in Philadelphia (Bundesstaat Pennsylvania) zum Auftakt einer Tour durch politisch besonders umkämpfte Bundesstaaten, die bei der Wahl im November eine Schlüsselrolle spielen dürften. Walz zeigte sich in seiner ersten Rede angriffig.

Reparaturbonus gilt ab September auch für Fahrräder

Wien - Der Reparaturbonus des Klimaministeriums kann ab 16. September auch für Fahrräder ohne elektrische Motorunterstützung sowie für Fahrradanhänger eingelöst werden. Bisher galt die Förderung des Bundes nur für Geräte mit elektronischen oder elektrischen Bauteilen, E-Bikes waren also dabei, normale Fahrräder nicht. Von Rennrädern bis Mountainbikes werden künftig alle gängigen Fahrräder abgedeckt, gab das Ministerium am Mittwoch bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red