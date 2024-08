Duo hegte Anschlagspläne für Veranstaltungen in Wien

Wien/Ternitz - Im Zusammenhang mit Anschlagsplänen für Veranstaltungen im Großraum Wien ist Mittwochfrüh ein 19-Jähriger in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in Gewahrsam genommen worden. Eine weitere Festnahme gab es am Nachmittag in der Bundeshauptstadt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz. Der 19-Jährige habe "den Treueschwur auf den IS" abgelegt. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wird es für die Wien-Konzerte von Taylor Swift geben.

Thailands Justiz verfügt Auflösung größter Oppositionspartei

Bangkok - Das Verfassungsgericht in Thailand hat auf Druck konservativer Kräfte die Auflösung der progressiven Move-Forward-Partei angeordnet. Die stärkste Oppositionspartei gefährde die Monarchie, urteilten die Richter. Der einstige Spitzenkandidat Pita Limjaroenrat und weitere führende Mitglieder dürften zudem in den kommenden zehn Jahren keine politischen Ämter ausüben, hieß es. Move Forward hatte 2023 die Parlamentswahl klar gewonnen, kam aber dennoch nicht an die Macht.

Höchstwert bei Abschiebungen im ersten Halbjahr

Wien - Nach dem Höchstwert an Abschiebungen im Vorjahr hat es auch im ersten Halbjahr 2024 einen entsprechenden Rekordwert gegeben, gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt. Gezählt wurden 3.080 "freiwillige Ausreisen" und 3.473 "zwangsweise Außerlandesbringungen" von Ausländern, zusammen 6.553 und damit um sechs Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Israel will auch neuen Hamas-Chef Sinwar ausschalten

Tel Aviv - Israel will auch den neuen Chef der Terrororganisation Hamas, Yahya Sinwar, ausschalten. Dies machte der israelische Generalstabschef Herzi Halevi am Mittwoch klar. "Wir werden uns alle Mühe geben, ihn zu finden, ihn ins Visier zu nehmen und dafür zu sorgen, dass der Chef des Politbüros erneut ersetzt wird", sagte Halevi beim Besuch eines Luftwaffenstützpunkts. Zugleich betonte er, dass Israel wegen der erwarteten Vergeltungsschläge des Iran in "höchster Bereitschaft" sei.

Höchste Temperatur am Great Barrier Reef seit 400 Jahren

Melbourne - Die Wassertemperaturen rund um das Great Barrier Reef in Australien haben einen Höchstwert erreicht: Nie in den vergangenen 400 Jahren war es dort so warm wie heuer. Die Erwärmung könne auf menschliche Einflüsse zurückgeführt werden. "Ohne schnelle, koordinierte und ambitionierte globale Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels werden wir wahrscheinlich Zeuge des Untergangs eines der großen Naturwunder der Erde", schrieben australische Forschende im Fachblatt "Nature".

Evakuierungen nach Angriffen auf russische Region Kursk

Moskau - Angesichts schwerwiegender ukrainischer Angriffe sind aus der russischen Grenzregion Kursk nach Angaben des dortigen Gouverneurs tausende Menschen evakuiert worden. "Mehrere tausend Menschen haben die unter Beschuss befindliche Region mit unserer Hilfe verlassen", teilte der Gouverneur Alexej Smirnow in einer Videobotschaft am Mittwoch mit. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau dauerten die Gefechte in der Grenzregion am Mittwoch den zweiten Tag in Folge an.

Starmer droht vor neuen Krawallen mit Härte des Gesetzes

London/Liverpool - Der britische Premierminister Keir Starmer droht Randalierern angesichts befürchteter neuer Ausschreitungen in Dutzenden Städten mit schweren Strafen. "Wenn Sie auf unseren Straßen oder im Internet gewalttätige Unruhen provozieren, werden Sie mit der vollen Härte des Gesetzes konfrontiert", schrieb der neue Regierungschef bei X.

Prozess um Tod von Baby endet mit drei Monaten bedingt

Wels/Vöcklabruck - Ein Gynäkologe aus dem Krankenhaus Vöcklabruck ist nach einer Entbindung, die mit dem Tod des Neugeborenen und einer Uterusruptur der Mutter endete, am Mittwoch vom Landesgericht Wels wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu drei Monaten bedingter Haft mit einer Probezeit auf drei Jahre verurteilt worden. Zudem muss er ein Teilschmerzensgeld von 2.500 Euro an die Patientin zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

