Terror-Anschlag auf Swift-Konzert in Wien verhindert

Wien/Ternitz - Der am Mittwoch in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) unter Terror-Verdacht festgenommene mutmaßliche Anhänger der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) wollte offenbar einen Terror-Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien verüben. Der 19-Jährige hatte vor, außerhalb des Ernst-Happel-Stadions möglichst viele Menschen mit einem Sprengsatz sowie Hieb- und Stichwaffen zu töten, wurde am Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz im Innenministerium mitgeteilt.

Erstes Gold für ÖOC-Team - 470er-Titel an Vadlau/Mähr

Paris/Marseille - Lara Vadlau/Lukas Mähr haben sich am Donnerstag bei den olympischen Segelbewerben vor Marseille die Goldmedaille nicht mehr nehmen lassen. Das 470er-Duo kam im Medal Race der besten zehn an die siebente Stelle und beendete die Regatta mit 38 Punkten vor den Japanern Keiju Okada/Miho Yoshioka (41) und den Schweden Anton Dahlberg/Lovisa Karlsson (47). Für das ÖOC war es die zweite Medaille bei den Sommerspielen in Frankreich nach Judo-Bronze durch Michaela Polleres.

Bergsteiger in Tirol tödlich verunglückt

Vomp - Ein Bergsteiger ist Mittwochnachmittag im Tiroler Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Vomp (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Der Mann, dessen Identität laut Polizei noch unklar war, stürzte offenbar im Bereich Lamsscharte rund 110 Meter über eine steile Felswand ab und kam in einer Schotterhalde zu liegen. Andere Wanderer, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Einsatzkräfte. Der Bergsteiger dürfte allein unterwegs gewesen sein.

Israel droht Feinden verheerende Konsequenzen an

Teheran/Beirut - Angesichts der vom Iran und seinen Verbündeten seit Tagen angedrohten Vergeltungsschläge gegen Israel ist die Lage im Nahen Osten zum Zerreißen angespannt. Israel droht seinen Feinden verheerende Konsequenzen an. "Wir werden unseren Feinden, denen, die uns angreifen, denen, die in jeder Rede davon sprechen, wie sie den Staat Israel zerstören werden, eine sehr klare Botschaft senden", warnte der israelische Generalstabschef Herzi Halevi beim Besuch eines Luftwaffenstützpunkts.

Großfahndung nach Puigdemont in Barcelona

Barcelona/Madrid - Die spanische Polizei hat in Barcelona eine Großfahndung unter dem Codenamen "Käfig" zur Ergreifung des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont eingeleitet. An allen größeren Ausfallstraßen aus der Metropole am Mittelmeer wurden Straßensperren errichtet. Polizisten kontrollierten jedes Fahrzeug, das aus der Stadt herauswollte, berichtete der staatliche Sender RTVE. In einigen Fällen wurden Kofferräume kontrolliert, Motorradfahrer mussten den Helm abnehmen.

Ukrainischer Vorstoß in russische Region Kursk geht weiter

Moskau - Die russischen Streitkräfte haben sich in der Region Kursk den dritten Tag in Folge Gefechte mit eingedrungenen ukrainischen Truppen geliefert. Die Lage sei "stabil und unter Kontrolle", erklärte der Vize-Gouverneur der Grenzregion am Donnerstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge. Pro-russische Militärblogger bewerteten die Lage allerdings deutlich negativer.

Neue Vorgaben fürs Blutspenden in Österreich geplant

Wien - Die Blutspenderverordnung wird novelliert, für die Spenderinnen und Spender sollen die Änderungen mehr Sicherheit bringen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Männer dürfen pro Jahr künftig nur mehr zwei Liter Blut spenden, Frauen eineinhalb Liter. Personen, die sich in Malaria-Gebieten aufgehalten haben, werden nicht mehr dauerhaft ausgeschlossen. Erstmals werden medizinische Vorgaben für diverse und intergeschlechtliche Menschen festgelegt.

