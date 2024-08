Terror-Anschlag auf Swift-Konzert in Wien verhindert

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Ein am Mittwoch in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) unter Terror-Verdacht festgenommener mutmaßlicher Anhänger der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) wollte offenbar einen Terror-Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien verüben. Der 19-Jährige hatte vor, außerhalb des Ernst-Happel-Stadions möglichst viele Menschen mit einem Sprengsatz sowie Hieb- und Stichwaffen zu töten, wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Innenministerium mitgeteilt.

Hochbetagte Patientin in Wiener Klinik Favoriten erschossen

Wien - Ein 88-Jähriger hat am Donnerstag gegen 13.15 Uhr seine seit Juli in der Wiener Klinik Favoriten stationär aufgenommene 86-jährige Ehefrau erschossen und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, der Mann, der in kritischem Zustand angefunden wurde, erlag seinen Verletzungen nur ein paar Stunden darauf.

Großfahndung nach Puigdemont in Barcelona

Barcelona/Madrid - Die spanische Polizei hat in Barcelona eine Großfahndung unter dem Codenamen "Käfig" zur Ergreifung des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont eingeleitet. An allen größeren Ausfallstraßen aus der Metropole am Mittelmeer wurden Straßensperren errichtet. Polizisten kontrollierten jedes Fahrzeug, das aus der Stadt herauswollte, berichtete der staatliche Sender RTVE. In einigen Fällen wurden Kofferräume kontrolliert, Motorradfahrer mussten den Helm abnehmen.

Nobelpreisträger in Bangladesch als neuer Premier vereidigt

Dhaka - Nach wochenlangen Unruhen in Bangladesch mit vielen Toten und der Flucht der autoritären Ministerpräsidentin Sheikh Hasina soll der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus seinem Heimatland wieder Ruhe bringen. Kurz nach seiner Rückkehr von einem Aufenthalt in Frankreich wurde der auch als "Bankier der Armen" bekannte 84-jährige mit dem Rückhalt des mächtigen Militärs als Übergangsregierungschef vereidigt. Yunus soll so lange an der Macht bleiben, bis es Neuwahlen gibt.

Nach Hoteleinsturz in Deutschland geht Bergung weiter

Trier/Mainz - Beim eingestürzten Hotel in Kröv müssen vor der Bergung des letzten Toten zunächst Teile des Gebäudes abgerissen werden. "Es wird wohl nach aktuellem Stand so sein, dass wir zunächst die Giebelseite herabbrechen, weil dies das größte Einsturzpotenzial birgt", sagte eine Polizeisprecherin Donnerstag. "Und dann wird man sich Stück für Stück vorarbeiten." Bis zum Beginn der Bergung rechne die Polizei mit ein bis zwei Tagen.

Russland kämpft gegen ukrainische Offensive im eigenen Land

Moskau - Die ukrainische Armee hat den dritten Tag in Folge ihre Offensive über die Grenze ins russische Gebiet Kursk vorangetrieben und Geländegewinne erzielt. Zwar teilten die zivilen russischen Behörden in Kursk wie auch das Verteidigungsministerium in Moskau mit, der ukrainische Vormarsch sei gestoppt worden. Doch laut dem russischen Militärblog Rybar, der dem Ministerium nahesteht, rückten die Ukrainer weiter vor, zogen Reserven nach und begannen ihre Stellungen zu befestigen.

Wiener Börse etwas leichter

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel nach der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Arbeitsmarktzahlen mit leichten Rückgängen beendet. Der ATX schloss mit minus 0,25 Prozent auf 3.545 Einheiten, nachdem er im Verlauf kurzfristig ins Plus gedreht hatte. Am Vortag hatte der heimische Leitindex noch um starke 2,45 Prozent zugelegt. Überraschend positive US-Arbeitsmarktnachrichten sorgten in Europa nur vorübergehend für merklich Unterstützung.

