Vermittler fordern von Israel und Hamas energisch Abkommen

Athen/Nikosia - Die Vermittler bei den schwierigen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben Israel und die islamistische Hamas mit energischen Worten zu einem Abkommen gedrängt. Beide Seiten seien aufgefordert worden, die Gespräche am 15. August in Doha oder in Kairo wieder aufzunehmen, heißt es in einer vom katarischen Emir Tamim bin Hamad al-Thani, dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden unterzeichneten gemeinsamen Erklärung.

Maduro: Zehntägige Sperre von Onlinedienst X in Venezuela

Caracas/San Francisco - Venezuelas umstrittener Präsident Nicol�s Maduro hat eine zehntägige Sperre des Onlinedienstes X in dem südamerikanischen Land angekündigt. Die staatliche Regulierungsbehörde Conatel werde das früher als Twitter bekannte Netzwerk aus dem Verkehr ziehen, erklärte Maduro am Donnerstag (Ortszeit). Als Begründung nannte Maduro, die sozialen Medien würden nach den Präsidentschaftswahlen des Landes zur Aufstachelung zur Gewalt genutzt. Offen ist, wann die Maßnahme in Kraft tritt.

Ukraine-Krieg: Moskau und Kiew werfen einander Angriffe vor

Donezk (Oblast Rostow)/Kiew (Kyjiw) - Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben einander beide Seiten in der Nacht auf Freitag gegenseitige Angriffe vorgeworfen. In der ostukrainischen Region Donezk seien bei russischem Artilleriebeschuss am Donnerstag vier Menschen getötet und elf verletzt worden, sagte ein Regionalgouverneur. Die russischen Behörden meldeten einen heftigen ukrainischen Drohnenangriff auf die rund 200 Kilometer von der Grenze entfernte Region Lipezk im Südwesten Russlands.

Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombomben-Abwurfs

Nagasaki - Im japanischen Nagasaki wird am Freitag des Atombomben-Abwurfs auf die Stadt durch die USA vor 79 Jahren gedacht. Am 9. August 1945, drei Tage nach dem Abwurf einer ersten Atombombe über der Stadt Hiroshima, hatte ein Flugzeug der US-Luftwaffe eine Atombombe über Nagasaki abgeworfen. Unmittelbar danach und in der Folgezeit durch die radioaktive Strahlung starben etwa 74.000 Menschen.

Voglauer sieht Grüne in Aufholjagd

Wien - Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer sieht ihre Partei vor der Nationalratswahl in einer Aufholjagd. Über den Sommer wolle man vermitteln, dass es Klimaschutz - verknüpft mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit - "eben nur mit den Grünen gibt". Weiterregieren wäre für sie das Ziel, aber "wenn es Opposition sein wird, dann ist es halt Opposition", meinte sie im Interview mit der APA. Man sei auf unterschiedliche Szenarien eingestellt und führe keinen Wahlkampf auf Schulden.

Polizei entdeckte 220 Meter-Tunnel vor Bank in Buenos Aires

Buenos Aires - Mit der Entdeckung eines 220 Meter langen Tunnels in einem Vorort von Buenos Aires haben argentinische Behörden möglicherweise einen Jahrhundertraub verhindert. Der in einer Tiefe von drei Metern unter der Erdoberfläche gegrabene Gang im wohlhabenden Viertel San Isidro endet nur wenige Meter vor einer Bankfiliale, wie die Polizei am Donnerstag erklärte. Den Angaben zufolge verfügt er über ein Belüftungssystem und einen Stromanschluss.

