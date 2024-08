Nächstes Segel-Gold: Bontus Olympiasieger im Kitesurfen

Marseille/Paris - Valentin Bontus hat sich am Freitag vor Marseille zum Olympiasieger im Kitesurfen gekürt. Der als Außenseiter in das Finale gestartete Niederösterreicher gewann in diesem alle drei Rennen und triumphierte vor dem Slowenen Toni Vodisek und Maximilian Maeder aus Singapur. Einen Tag nach dem Olympiasieg von Lara Vadlau/Lukas Mähr darf sich das ÖOC-Team über die zweite Goldmedaille in Paris freuen.

Jakob Schubert klettert wieder zu Olympia-Bronze

Le Bourget/Paris - Der Kletterer Jakob Schubert hat am Freitag mit Bronze die dritte österreichische Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris erobert. Der Tiroler musste sich im Boulder&Lead-Bewerb in Le Bourget nur dem Briten Toby Roberts und dem Japaner Sorato Anraku geschlagen geben. Der Innsbrucker fixierte die insgesamt 100. Medaille Österreichs bei Sommerspielen. Der sechsmalige Weltmeister war auch schon bei der Olympiapremiere des Klettersports 2021 in Tokio Dritter geworden.

Weitere Festnahme und U-Haft-Anträge für Terror-Verdächtige

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Im Zusammenhang mit den Anschlagsplänen auf eines der mittlerweile abgesagten Taylor Swift-Konzerte in Wien ist es am Donnerstagabend zu einer weiteren Festnahme gekommen. Ein 18-Jähriger aus dem Umfeld des 19-jährigen Hauptverdächtigen wurde in Wien in Gewahrsam genommen, sagte Innenminister Gerhard Karner (VP) am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz im Burgenland. Für den 19-Jährigen und den 17-jährigen Beschuldigten wurde unterdessen die Verhängung der U-Haft beantragt.

Asylanträge weiter rückläufig, "Entspannung" im Burgenland

Nickelsdorf/Wien - Die Zahl der Asylanträge ist weiter rückläufig. Im vergangenen Juni wurden nach Angaben des Innenministeriums österreichweit 1.835 Anträge gestellt, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 64 Prozent entspreche. Auch im in der Vergangenheit stark betroffenen Burgenland habe sich die Lage damit weiter entspannt, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in Nickelsdorf. Er sprach von einer "massiven Entlastung für die Bevölkerung hier in der Region".

OLG Wien kippt Sanierungsplan für Signa Development

Wien - Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat dem Rekurs der Republik Österreich gegen die Treuhandsanierung der insolventen Signa Development Selection AG (kurz: Signa Development) stattgegeben. Damit hat das Gericht dem Sanierungsplan die Bestätigung versagt. "Bis zur Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien wird das Verfahren weiterhin als Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung geführt", teilte Sanierungsverwalterin Andrea Fruhstorfer am Freitag mit.

Mindestens zehn Tote bei russischem Angriff auf Supermarkt

Donezk (Oblast Rostow)/Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Angriff auf einen Supermarkt im ostukrainischen Kostjantyniwka sind nach Angaben des Innenministeriums in Kiew mindestens zehn Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Innenminister Ihor Klymenko gab die neue Opferzahl am Freitag im Onlinedienst Telegram bekannt und veröffentlichte Fotos des Feuerwehreinsatzes in den Trümmern des Gebäudes.

Wiener Börse am Nachmittag kaum verändert

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag kaum bewegt gezeigt. Der ATX gab einen Teil seiner Anfangsgewinne wieder ab, gegen 15 Uhr hielt der Index nur mehr knappe 0,10 Prozent im Plus bei 3.548,08 Zählern. Auch andere Börsen in Europa gaben im Verlauf nach, einige Märkte drehten sogar ins Minus. Insgesamt verlief der Freitagshandel nach den starken Turbulenzen zum Wochenstart weitgehend ruhig.

