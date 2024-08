Brand im Kühlsystem von AKW Saporischschja gelöscht

Saporischschja/Kiew (Kyjiw) - In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im südukrainischen Enerhodar ist am Abend nach russischer Darstellung ein Brand an der Kühlanlage ausgebrochen. Noch in der Nacht konnte das Feuer vollständig gelöscht werden, wie ein von Russland eingesetzter Beamter bei Telegram mitteilte. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), die Experten im Atomkraftwerk stationiert hat, erklärte, es seien "keine Auswirkungen für die atomare Sicherheit gemeldet" worden.

Russland evakuiert Teile der Region Belgorod

Belgorod - Angesichts der ukrainischen Offensive in der russischen Grenzregion Kursk hat Russland am Montag die Evakuierung von Teilen der benachbarten Region Belgorod angeordnet. "Es gibt feindliche Aktivitäten an der Grenze des Bezirks Krasnojaruschski", sagte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow in einem Video im Onlinedienst Telegram. "Für die Gesundheit und Sicherheit unserer Bevölkerung" würden die Menschen an "sicherere Orte" gebracht.

Ortschaften nahe Athen wegen Großbrand evakuiert

Athen - Die griechische Feuerwehr hat den seit Sonntagnachmittag wütenden Großbrand am nördlichen Stadtrand von Athen nicht stoppen können. Die Einwohner von zwölf Ortschaften seien per SMS aufgerufen worden, ihre Häuser in der Region um Marathon und Penteli zu verlassen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr im griechischen Rundfunk mit. "Bei Tagesanbruch werden wir 29 Löschflugzeuge und Hubschrauber einsetzen", teilte er mit.

Immobilien in Österreich teuer

Wien - Wohnen im Eigentum ist in Österreich weiterhin kostspielig - trotz einer leichten Abkühlung am Immobilienmarkt. Im europäischen Ländervergleich belegt Österreich bei frei finanzierten Neubauwohnungen mit durchschnittlich 4.920 Euro pro Quadratmeter vor Deutschland und Frankreich den Spitzenplatz. Dafür ist Wien mit 6.023 Euro pro Quadratmeter im Großstadt-Vergleich "relativ erschwinglich", ergibt eine Studie von der Beratungsfirma Deloitte.

Erneuerbare holen auf, fossile Energieträger dominieren aber

Wien - Das Ziel, bis 2040 die heimische Stromproduktion zu 100 Prozent mit Erneuerbaren zu decken, rückt näher. 2023 trugen erneuerbare Energien bereits mit 87,6 Prozent zur gesamten inländischen Energieerzeugung bei, sagt das Energieministerium und verweist auf einen Rekordanstieg der Stromproduktion aus Photovoltaik. Betrachtet man aber den gesamten Energieverbrauch, so stammt noch immer deutlich mehr als die Hälfte der in Österreich verbrauchten Energie aus Öl, Erdgas und Kohle.

Abbas reist zu Putin nach Moskau

Moskau - Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas reist am Montag zu einem Besuch nach Moskau. Abbas werde Montagabend eintreffen und am Dienstag Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin führen, erklärte der palästinensische Botschafter in Moskau, Abdel Hafiz Nofal, laut der Nachrichtenagentur TASS am Sonntag. Vor seiner Abreise am Mittwoch werde er Botschafter arabischer Staaten treffen. Zentrales Thema der Gespräche mit Putin soll Nofal zufolge "die Situation in Gaza" sein.

Bisher 400 Millionen Menschen mit Long Covid

Washington - Die Welt hat seit Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie ein riesiges Long-Covid-Problem. Bisher waren von diesen anhaltenden und oft schweren Komplikationen weltweit bereits mehr als 400 Millionen Menschen betroffen. Das haben jetzt führende US-Wissenschafter errechnet. Sie fordern mehr Anstrengungen zur Bewältigung dieses Problems.

