Israels Verteidigungsminister erwartet Großangriff Irans

Tel Aviv/Jerusalem - Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat einem Medienbericht zufolge in einem Gespräch mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin vor einem möglichen Großangriff des Iran auf Israel in den kommenden Tagen gewarnt. Das israelische Ministerium bestätigte am Montag, dass es in der Nacht ein Gespräch der beiden Politiker gegeben habe. Austin ordnete unterdessen die Entsendung eines mit Lenkraketen bestückten U-Boots in den Nahen Osten an.

Berlin, Paris und London fordern Verhandlungen in Nahost

Paris/Berlin - Deutschland, Frankreich und Großbritannien rufen Israel und die palästinensische Terrororganisation Hamas zu Verhandlungen auf. Es dürfe keine weiteren Verzögerungen geben, betonten der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischer Premierminister Keir Starmer in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Die Kämpfe müssten jetzt enden und alle von der Hamas noch festgehaltenen Geiseln freigelassen werden.

Bau- und Society-Löwe Richard Lugner gestorben

Wien - Der Wiener Bau- und Society-Löwe Richard Lugner ist tot. Diesbezügliche Berichte von "heute.at" und "krone.at" wurden der APA aus gut informierter Quelle bestätigt. Der 91-Jährige starb demnach in seiner Villa in Döbling. Richard Lugner war vom Parkett der Wiener Society nicht wegzudenken. Vor allem mit den Stargästen, die er jedes Jahr um viel Geld zum Opernball brachte, blieb er immer im Gespräch.

Karner: Terror-Ermittlungen laufen weiter "auf Hochdruck"

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Nach den verhinderten mutmaßlichen Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien ermitteln die Behörden laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) weiter "auf Hochdruck". Derzeit würden Datenträger wie Mobiltelefone und Kontakte analysiert, so Karner im Rahmen einer Pressekonferenz zum "Gewaltschutz" am Montag in Wien. Medial berichtete Details wollte der Minister mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht kommentieren. Erneut forderte er "moderne Überwachungsmethoden".

Ortschaften nahe Athen wegen Großbrand evakuiert

Athen - Nur wenige Kilometer nordöstlich der griechischen Hauptstadt Athen bekämpft die Feuerwehr auf einer Fläche von rund 200 Quadratkilometern unzählige Brandherde. Den Behörden zufolge ist die Front fast 30 Kilometer lang. 13 Menschen mussten mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäusern behandelt werden, ein Feuerwehrmann wurde durch Verbrennungen schwer verletzt, einer leicht, hieß es am Montag.

Russland evakuiert Teile der Regionen Belgorod und Kursk

Belgorod/Minsk - Aus Angst vor einem ukrainischen Vorstoß haben die Behörden im russischen Oblast Belgorod die Evakuierung des Bezirks Krasnaja Jaruga direkt an der Grenze angeordnet. Auch in dem benachbarten Oblast Kursk wurden nach Angaben von Gouverneur Alexej Smirnow Menschen aus dem Bezirk Belaja evakuiert. In die Region Kursk waren ukrainische Truppen seit vergangenem Dienstag vorgedrungen.

Parlament ebnet Brunner Weg nach Brüssel

Wien/Brüssel - Der Hauptausschuss des Nationalrates nominiert am Montagnachmittag Magnus Brunner (ÖVP) als österreichischen EU-Kommissar. Der Finanzminister war bereits von der Regierung vorgeschlagen worden, nun folgt der parlamentarische Segen. Die Opposition wird Brunner nicht unterstützen. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker reklamierte vor der Sitzung den Posten für seine Partei als stärkste Kraft bei der EU-Wahl. SPÖ und NEOS ärgerten sich über Hinterzimmer-Deals der Koalition.

