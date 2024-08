Selenskyj nennt Operation bei Kursk Sicherheitsmaßnahme

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Offensive seiner Truppen über die Grenzen hinweg in die westrussische Region Kursk als Sicherheitsmaßnahme bezeichnet. Die bisher eroberten Gebiete dort seien Regionen, aus denen Russlands Streitkräfte die ostukrainische Region Sumy wiederholt angegriffen hätten. Allein seit Anfang Juni seien dort rund 2.100 Angriffe registriert worden.

ÖVP fordert Maßnahmenpaket gegen politischen Islam

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Die ÖVP fordert nach den verhinderten mutmaßlichen Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien Maßnahmen zur Bekämpfung des politischen Islam. Neben der Stärkung der Nachrichtendienste schwebt der Kanzlerpartei etwa eine Verschärfung des Vereins- und Versammlungsrechts, die Wiedereinführung der bedingt obligatorischen Untersuchungshaft und die Stärkung von Deradikalisierungsprogrammen und Extremismusprävention vor.

Trump spricht mit Musk über Attentatsversuch und Ukraine

San Francisco/Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat am Montagabend ein mit Spannung erwartetes Interview mit dem Milliardär und Unternehmer Elon Musk auf dessen Social-Media-Plattform X geführt. In dem Gespräch, das laut X zeitweise mehr als 1,3 Millionen Menschen verfolgten, äußerte sich Trump zu dem Attentatsversuch auf ihn, dem Krieg in der Ukraine und kritisierte die aktuelle US-Regierung.

Gewitter sorgte im Tiroler Oberland für Erdrutsche

Innsbruck/Landeck/Imst - Ein heftiges Gewitter infolge der heißen Temperaturen mit Starkregen und lokal Hagel hat Montagabend Teile des Tiroler Oberlandes heimgesucht. Es kam zu vereinzelten Erdrutschen auf Straßen. Auch die Bahn war betroffen: Auf der Mittenwaldstrecke konnte ein Zug mit 40 Fahrgästen wegen eines Murenabganges nicht mehr weiterfahren und blieb in dem Geröll stecken. Verletzt wurde niemand. Der Zug war von Innsbruck nach Seefeld unterwegs gewesen.

Brände in Griechenland: Frau kommt ums Leben

Athen - Bei den gewaltigen Bränden im Nordosten der griechischen Hauptstadt Athen ist eine Frau ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge fanden Feuerwehrleute ihre Leiche am Morgen in einem Fabrikgebäude, das vollständig abgebrannt war. Unterdessen konnten die Feuer vielerorts eingedämmt werden. Bereits am späten Abend sagte ein Sprecher der Feuerwehr, dass es noch aktive Brandherde gebe, die jedoch vorerst unter Kontrolle seien.

Kogler sieht Grüne als "Durchsetzerpartei"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler hat die Rolle der Grünen in der auslaufenden Koalition mit der ÖVP verteidigt. Wenn es darauf ankommt, sei man nicht nur die einzige Naturschutzpartei, sondern eine "Durchsetzerpartei", sagte er im ORF-"Sommergespräch" zum Alleingang beim Renaturierungsgesetz. Postenschacher zwischen Schwarz und Grün kann er keinen erkennen. Trotz jüngst bekannt gewordener Anschlagspläne hält Kogler die geltenden Gesetze gegen Terrorismus für ausreichend.

