Ukraine hält Druck auf russische Grenzregionen aufrecht

Belgorod - Die Ukraine hält ihren Druck auf die russische Oblast Kursk aufrecht und greift zudem Woronesch an, das weiter südlich an der gemeinsamen Staatsgrenze liegt. In der Nacht auf Mittwoch seien insgesamt 117 ukrainische Drohnen und vier Raketen abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Jeweils 37 Drohnen seien über Kursk und Woronesch zerstört worden. Wie viele Geschosse die ukrainischen Streitkräfte abgefeuert haben, ließ das Ministerium offen.

Unwetter riefen Einsatzkräfte im Nordwesten auf den Plan

Salzburg/St. Gilgen/Hallein - Schwere Gewitter mit Sturm, Starkregen und mitunter Hagel haben in Tirol und in Salzburg in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte erneut auf den Plan gerufen. Laut Landesfeuerwehrverband wurden in Salzburg von 18.00 Uhr bis 1.00 Uhr 29 Feuerwehren mit 705 Einsatzkräften bei 84 Einsatzstellen tätig. Zuvor wurden in Tirol über 100 Unwetter-Einsätze verzeichnet, wo in erster Linie das hintere Zillertal (Bezirk Schwaz) sowie der Bezirk Kufstein betroffen waren.

Japans Regierungschef Kishida kündigt Rücktritt an

Tokio - Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat nach rund drei Jahren im Amt seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sich nicht erneut zur Wahl zum Vorsitzenden seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) im September stellen, sagte Kishida am Mittwoch vor Reportern. Der Schritt bedeutet auch das Ende von Kishidas Amtszeit als Ministerpräsident. Der Chef der Regierungspartei ist in Japan traditionell auch der Ministerpräsident.

Großbrand bei Athen gelöscht

Athen - Der Großbrand, der fast drei Tage nahe Athen getobt hat, ist gelöscht. Weiterhin patrouillierten am Mittwoch Feuerwehrleute die Region - durch die sogenannte Brandwache soll ein Wiederaufflammen von Glutnestern verhindert werden. In Griechenland beginnt unterdessen die Diskussion um Ursachen und Verantwortung. Medienberichten zufolge könnte ein kaputter Strommast den Brand am Sonntagmittag ausgelöst haben.

Zahl der Schulwegunfälle im Vorjahr erneut gestiegen

Wien - Zweieinhalb Wochen vor Schulbeginn in Ostösterreich ist es höchste Zeit, mit den Kindern den Schulweg zu üben. Darauf macht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aufmerksam, der eine Online-Karte betreibt, mit der Eltern Gefahrenstellen melden können. Die Einträge werden an die zuständige Stadt oder Gemeinde weitergegeben. Im Vorjahr wurden laut VCÖ bei 450 Schulwegunfällen 494 Kinder verletzt, zwei starben. Die Anzahl der Unfälle sei das dritte Mal in Folge gestiegen.

Eurocity kollidierte in Bayern mit umgestürztem Baum

Wien/München (Bayern)/Berlin - Ein Eurocity ist in Bayern mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum kollidiert und liegengeblieben. Bei dem Vorfall nahe Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) waren rund 260 Menschen an Bord, der EC 117 war von der Deutschen Bahn (DB) befördert worden. Laut der deutschen Bundespolizei gab es keine Verletzten. Die Strecke wurde nach Angaben einer Bahnsprecherin gegen 1.30 Uhr wieder freigegeben und der Verkehr sei wieder aufgenommen worden.

