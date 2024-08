US-Außenminister Blinken trifft Netanyahu zu Gaza-Gesprächen

Tel Aviv - Im Rahmen der Anstrengungen für eine Gaza-Waffenruhe trifft US-Außenminister Antony Blinken am Montag den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und Präsident Yitzhak Herzog. Dies sei ein "entscheidender Moment" in den Waffenstillstandsgesprächen, sagte Blinken vor den Treffen. Er bezeichnete den Vorstoß Washingtons um eine Einigung zwischen Israel und der Hamas als "wahrscheinlich die beste, vielleicht die letzte Gelegenheit", auch die Geiseln nach Hause zu bringen.

Nur 49 der 85 geförderten Medizinstudienplätze vergeben

Wien - Als Maßnahme gegen den Mangel an Ärztinnen und Ärzten in Spitälern, Kassenpraxen, beim Heer oder der Polizei wurden heuer erstmals 85 der 1.900 Plätze für das Medizinstudium für "Aufgaben im öffentlichen Interesse" gewidmet. Interessenten verpflichten sich, nach Abschluss der Ausbildung in diesen Bereichen zu arbeiten und bekommen im Gegenzug ein Stipendium und Erleichterungen beim Aufnahmetest. Doch nur 49 der 85 Plätze konnten diesmal nach diesem Modus vergeben werden.

Selenskyj: Ukraine will Pufferzone in Russland schaffen

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erstmals ein konkretes Ziel für den Vorstoß seiner Truppen in der westrussischen Region Kursk genannt. "Die Schaffung einer Pufferzone auf dem Territorium des Aggressors", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Angesichts der schweren Kämpfe dort sowie im Osten der Ukraine bat er die westlichen Partner um schnellen Nachschub an Waffen und Munition.

Parteitag der US-Demokraten beginnt

Washington/Chicago - Die US-Demokraten kommen am Montag zu ihrem Parteitag in Chicago zusammen. Das viertägige Treffen dürfte die Partei vor allem nutzen, um ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und deren Vize Tim Walz zu zelebrieren und ihnen Schwung für den weiteren Wahlkampf zu verleihen. Am ersten Tag des Parteikongresses war unter anderem eine Rede von Amtsinhaber Joe Biden geplant, der Ende Juli nach wochenlangem Druck aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen war.

Aufräumarbeiten nach erneutem Unwetter im Bezirk Hollabrunn

Hollabrunn/St. Pölten - Nach einem erneuten Unwetter am Sonntagabend im Bezirk Hollabrunn sind am Montag die Aufräumarbeiten fortgesetzt worden. Fünf Feuerwehren standen im Einsatz, davon drei in der Bezirksstadt, hieß es vom Bezirkskommando. Erwartet wurde, dass die Arbeiten in den Vormittagsstunden abgeschlossen werden können. Insgesamt waren am vergangenen Wochenende in Niederösterreich rund 160 Feuerwehren mit knapp 1.500 Mitgliedern im Einsatz, sagte Sprecher Klaus Stebal vom Landeskommando.

Warnung vor starker Belastung durch nahende Ragweed-Blüte

Wien - Die Ragweed-Blüte dürfte ab Ende August für starke Belastungen von Allergikern sorgen. Davor warnte am Montag der Österreichische Polleninformationsdienst, der online eine neue Prognoselandkarte anbietet. Damit sollen Betroffene genauer über den Pollenflug sowie die erwartete Belastungsintensität informiert werden, hieß es in einer Aussendung. Der Polleninformationsdienst rechnet zudem aufgrund des Klimawandels mit zusätzlichen Allergierisiken und verlängertem Pollenflug.

UNO: 2023 war bisher tödlichstes Jahr für humanitäre Helfer

New York/Wien - Vor allem wegen verheerender Angriffe im Gaza-Krieg haben die Vereinten Nationen 2023 so viele Todesopfer unter humanitären Helfern in Konflikten gezählt wie noch nie. In 33 Ländern seien 280 Helferinnen und Helfer getötet worden, berichtete das UNO-Nothilfebüro OCHA. Damit handle es sich um das tödlichste Jahr der weltweiten humanitären Gemeinschaft seit Beginn der Zählungen.

Bregenzer Festspiele: Rekord fiel wegen Regen ins Wasser

Bregenz - Die Bregenzer Festspiele sind am Sonntagabend mit der ersten Regenabsage der Saison zu Ende gegangen. Die letzte Vorstellung von "Der Freischütz" konnte nicht in der dörflichen Kulisse auf der Seebühne stattfinden, sondern wurde wegen starker Regenfälle von Beginn an als Indoor-Veranstaltung aufgeführt. Damit fiel auch der angepeilte Besucherrekord ins Wasser.

