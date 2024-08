US-Außenminister Blinken in Israel zu Gaza-Gesprächen

Tel Aviv - Im Rahmen der Anstrengungen für eine Gaza-Waffenruhe trifft US-Außenminister Antony Blinken am Montag den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und Präsident Yitzhak Herzog. Dies sei ein "entscheidender Moment" in den Waffenstillstandsgesprächen, sagte Blinken vor den Treffen. Er bezeichnete den Vorstoß Washingtons um eine Einigung zwischen Israel und der Hamas als "wahrscheinlich die beste, vielleicht die letzte Gelegenheit", auch die Geiseln nach Hause zu bringen.

AUA setzt Flüge nach Tel Aviv und Teheran bis 26. August aus

Schwechat/Wien - Aufgrund der weiter unklaren Situation im Nahen Osten setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach Tel Aviv, Teheran, Erbil und Amman weiterhin aus. Die Flugstreichungen gelten bis inklusive 26. August, teilte die österreichische Fluglinie am Montag der APA mit. Der iranische und irakische Luftraum werden gemieden, hieß es weiter.

Siebenjähriger nach Straßenbahnunfall in Graz gestorben

Graz - Ein siebenjähriger Bub, der vor knapp zwei Wochen in Graz unter eine Straßenbahn geraten war, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das Kind war am Abend des 8. August in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße nahe einer Haltestelle über die Gleise gelaufen und von einer Bim überrollt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, ist der Bub am Freitag im LKH Graz gestorben.

Ukrainische Armee rückt in Kursk angeblich weiter vor

Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Truppen haben bei ihrem Vordringen im russischen Gebiet Kursk laut Beobachtern weitere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Der ukrainische Militärblog DeepState schrieb auf seiner Frontkarte die Orte Snagost und Apanassowka der ukrainischen Seite zu. Bei Olgowka seien die ukrainischen Truppen vorgerückt, hieß es. Diese Dörfer liegen am westlichen Rand der Zone, die das ukrainische Militär bei seiner Offensive über die Grenze seit dem 6. August erobert hat.

Nur 49 der 85 geförderten Medizinstudienplätze vergeben

Wien - Als Maßnahme gegen den Mangel an Ärztinnen und Ärzten in Spitälern, Kassenpraxen, beim Heer oder der Polizei wurden heuer erstmals 85 der 1.900 Plätze für das Medizinstudium für "Aufgaben im öffentlichen Interesse" gewidmet. Interessenten verpflichten sich, nach Abschluss der Ausbildung in diesen Bereichen zu arbeiten und bekommen im Gegenzug ein Stipendium und Erleichterungen beim Aufnahmetest. Doch nur 49 der 85 Plätze konnten diesmal nach diesem Modus vergeben werden.

Parteitag der US-Demokraten beginnt

Washington/Chicago - Die US-Demokraten kommen am Montag zu ihrem Parteitag in Chicago zusammen. Das viertägige Treffen dürfte die Partei vor allem nutzen, um ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und deren Vize Tim Walz zu zelebrieren und ihnen Schwung für den weiteren Wahlkampf zu verleihen. Am ersten Tag des Parteikongresses war unter anderem eine Rede von Amtsinhaber Joe Biden geplant, der Ende Juli nach wochenlangem Druck aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen war.

Steirer kam bei Alpinunfall im Salzburger Lungau ums Leben

Tamsweg - Ein Bergsteiger aus der Steiermark ist am Sonntag bei einem Alpinunfall in den Schladminger Tauern ums Leben gekommen. Der 50-Jährige wurde am Sonntagabend als vermisst gemeldet, die Bergrettung Tamsweg (Lungau) startete noch in der Nacht eine Suchaktion am Kasereck (2.740 Meter), an der sich zwölf Bergretter, ein Rettungshubschrauber-Team und ein Polizeihelikopter beteiligten. Am Montag fanden die Helfer den toten Steirer, teilte die Bergrettung am Montag mit.

Provisorium an Arlbergstraße errichtet, Freigabe offen

Innsbruck/Bregenz/St. Anton am Arlberg - Die Arlbergpassstraße ist Montagvormittag nach einem Murenabgang am Wochenende weiter gesperrt gewesen. Auf Vorarlberger Seite wurde inzwischen ein Provisorium an der unterspülten Stelle errichtet, sagte Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) zur APA. Über eine Öffnung der aktuell aufgrund der Sperre des Arlbergtunnels wichtigen Straßenverbindung werde aber erst am frühen Nachmittag bei einer Besprechung der Einsatzleitung entschieden, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red