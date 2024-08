Taylor Swift äußert sich erstmals zu Konzert-Absagen in Wien

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Zwei Wochen nach der Absage ihrer drei Konzerte in Wien wegen bekanntgewordener Terrorpläne hat sich US-Popstar Taylor Swift erstmals öffentlich dazu geäußert. Die Absage der Konzerte in Wien sei "niederschmetternd" für sie gewesen, erklärte Swift in der Nacht auf Donnerstag (österreichischer Zeit) auf ihrem Instagram-Profil. Der Grund für die Absagen habe sie mit "Angst und enormen "Schuldgefühlen" erfüllt, weil so viele Menschen zu den Shows kommen wollten, so die Sängerin.

Agentur: Über zehn Tote bei Angriff Israels auf Wohnhaus

Gaza/Tel Aviv - Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens sind am frühen Donnerstagmorgen mindestens elf Menschen getötet worden. Das berichtete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Donnerstag. Weitere Einzelheiten - auch zu Verletzten - gab es zunächst nicht.

Abkommen im Gaza-Krieg hängt am seidenen Faden

Washington - Die USA als Israels wichtigster Verbündeter wollen ein Scheitern der schwierigen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg mit aller Kraft verhindern. In einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu betonte US-Präsident Joe Biden erneut die Dringlichkeit eines Abkommens, das die Freilassung der Geiseln in den Händen der islamistischen Hamas beinhaltet.

Walz nahm Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat an

Washington - Tim Walz hat die Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat der US-Demokraten angenommen. Dies sei "die Ehre meines Lebens", sagte Walz am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago. "Wir sind heute Abend alle aus einem schönen, einfachen Grund hier - wir lieben dieses Land", fuhr er fort. Den Großteil seiner rund 15 Minuten langen Rede sprach Walz über Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, an deren Seite er antritt.

Tanner will wegen Terror Militärbefugnisgesetz adaptieren

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will in Sachen Terrorabwehr auch das Militärbefugnisgesetz adaptieren. Schließlich "gelten da dieselben Restriktionen", die die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), etwa bei der Messenger-Überwachung, vor Probleme stellen. "Es ist dieselbe Problematik, der wir einfach begegnen müssen, um auf der Höhe der Zeit zu sein", sagte Tanner im APA-Interview: "Wir brauchen das, um Sicherheit garantieren zu können."

Für Nationalratswahl werden 7,6 Mio. Stimmzettel gedruckt

Wien - Seit letzter Woche stehen die kandidierenden Parteien fest und ihre Bewerberlisten sind offiziell von der Wahlbehörde genehmigt - jetzt gehen die rund 7,6 Millionen Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen für die Nationalratswahl in Druck. Die Wahlkarten-Kuverts und die Bundeskandidaten-Broschüre produziert die Staatsdruckerei. Für die Stimmzettel sind die Länder zuständig. In allen Bundesländern stehen zumindest neun Parteien auf dem Stimmzettel.

Causa Kerschbaum: Linzer Bürgermeister hat Vertrauen der SPÖ

Linz - Trotz des Geständnisses, im Jahr 2017 vorab "allgemeine Fragen zum Hearing" um die Stelle als künstlerischer Leiter der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA und des Brucknerhauses an Dietmar Kerschbaum weitergegeben zu haben, bleibt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) (vorerst) im Amt. Die Linzer SPÖ, der er am Mittwoch die Vertrauensfrage stellte, sprach ihm dieses zu "100 Prozent" aus, hieß es in einer Aussendung am Abend.

Bootsunglück vor Palermo: Weiter Suche nach Milliardär Lynch

Rom/Palermo - Drei Tage nach dem Untergang der Luxusjacht "Bayesian" vor Sizilien geht die Suche nach dem Hightech-Milliardär Mike Lynch weiter. Die Leiche des 59-jährigen Briten wird von den Tauchereinheiten noch gesucht. Inzwischen wurden vier Leichen geborgen, eine fünfte wurde lokalisiert. Bereits am Montag war die Leiche des Bordkochs gefunden worden. Damit wächst die vorläufige Bilanz des Unglücks auf sechs Tote.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red