Treibhausgas-Emissionen gingen 2023 um 6,4 Prozent zurück

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen sind in Österreich 2023 laut "Nowcast"-Prognose gegenüber dem Jahr zuvor um 6,4 Prozent gesunken. Wie Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt gab, ist der Rückgang nur zum geringen Teil von rund einem Prozentpunkt auf konjunkturelle Einflüsse oder die mildere Witterung zurückzuführen. "Man sieht die Wirksamkeit der Klimaschutzpolitik der vergangenen vier Jahre", sagte Gewessler.

ÖVP will bei Sozialhilfe Wartefrist und mehr Sachleistungen

Wien - Nach dem Standortkapitel hat die ÖVP am Donnerstag mit ihrem Modell für eine "Sozialhilfe Neu" einen weiteren Punkt ihres Wahlprogramms vorgelegt. Sie setzt dabei auf "Fairness und Leistung", Sozialmissbrauch und "Zuwanderung in unser Sozialsystem" will sie verhindern. Konkret soll es erst nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts volle Sozialleistungen geben und ein Fokus auf Sachleistungen gelegt werden. Familien mit vielen Kindern sollen weniger Geld pro Kind bekommen.

Tanner will wegen Terror Militärbefugnisgesetz adaptieren

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will in Sachen Terrorabwehr auch das Militärbefugnisgesetz adaptieren. Schließlich "gelten da dieselben Restriktionen", die die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), etwa bei der Messenger-Überwachung, vor Probleme stellen. "Es ist dieselbe Problematik, der wir einfach begegnen müssen, um auf der Höhe der Zeit zu sein", sagte Tanner im APA-Interview: "Wir brauchen das, um Sicherheit garantieren zu können."

Leiche von Hightech-Milliardär nach Bootsunglück geborgen

Rom/Palermo - Drei Tage nach dem Untergang der Luxusjacht "Bayesian" vor Sizilien haben Taucher die Leiche des Hightech-Milliardärs Mike Lynch geborgen, berichteten die Einsatzkräfte am Donnerstag. Gesucht wird jetzt nur noch nach seiner 18 Jahre alten Tochter. Insgesamt kamen bei dem Unglück am Montag sieben Menschen ums Leben, darunter zwei mit Lynch befreundete Ehepaare.

Tote bei Kämpfen im Gazastreifen und im Westjordanland

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen und im Westjordanland sind am Donnerstag erneut mehrere Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von elf Toten durch einen israelischen Angriff auf ein Haus in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens. Bei einem israelischen Armeeeinsatz im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge drei Menschen ums Leben gekommen.

Russland erobert ostukrainisches Dorf Nju-Jork

Wolgograd/Kursk - Russische Truppen haben nach wochenlangen Kämpfen angeblich den kleinen Ort Nju-Jork in der Ostukraine erobert. Von ukrainischer Seite gab es dazu nur indirekte Eingeständnisse: Der Generalstab in Kiew beschrieb die Lage in seinem Bericht für das Dorf nahe der Stadt Torezk nicht mehr als umkämpft. Unterdessen wehrte die russische Armee im Westen Russlands Behördenangaben zufolge mehrere ukrainische Luftangriffe ab.

Beschwerde gegen EU-Parlament wegen Datenlecks eingebracht

Brüssel - Ein massives Datenleck in der Rekrutierungsplattform "PEOPLE" des EU-Parlaments hat laut Datenschutzorganisation NOYB dazu geführt, dass Unbefugte Zugriff auf die Daten von tausenden Beschäftigten erhalten konnten. Wie die NOYB am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, habe sie deshalb im Namen von vier Parlamentsmitarbeitenden zwei Beschwerden beim Europäischen Datenschutzbeauftragten eingereicht. Das EU-Parlament antwortete vorerst nicht auf eine APA-Anfrage.

Einbürgerungen stark angestiegen

Wien - Die Zahl der Einbürgerungen ist im ersten Halbjahr um 66 Prozent angestiegen. Der größte Teil davon geht auf Nachkommen von Opfern des NS-Regimes zurück. Das zeigen aktuelle Daten der "Statistik Austria". Bei anderen Eingebürgerten betrug der Anstieg auch immerhin knapp 19 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red