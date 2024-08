Massive russische Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen aus der Luft beschossen. Beobachter in Kiew sprechen von einem der schwersten Luftangriffe in zweieinhalb Jahren Krieg. Explosionen wurden aus dem Umland der Hauptstadt und den Gebieten Schytomir, Chmelnyzkyj, Ternopil und Lwiw gemeldet, wie aus der offiziellen Luftalarm-App hervorgeht. Mindestens drei Menschen kamen nach bisherigen Berichten dabei ums Leben.

ÖVP will Eingangssteuersatz senken

Wien - Die ÖVP geht mit einem Steuersenkungsprogramm in die Nationalratswahl. Wie Parteichef Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Montag flankiert von Wirtschaftsbund-Obmann Harald Mahrer und Arbeitnehmerbund-Chef August Wöginger kundtat, soll der Eingangssteuersatz von 20 auf 15 Prozent sinken. Zudem soll die 48-Prozent-Steuerstufe abgeschafft werden. Überstunden sollen komplett steuerfrei werden.

Nur Drittel der Schüler besucht Ganztagsschule

Wien - Österreich ist weiter vorrangig ein Land der Halbtagsschulen. Nur 30,9 Prozent der Kinder an allgemeinbildenden Pflichtschulen bzw. AHS-Unterstufen haben im Schuljahr 2023/24 einen Standort mit schulischer Tagesbetreuung besucht, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Demnach gab es zuletzt 2.984 Ganztagsschulen, "echte" Ganztagsschulen mit einem Wechsel aus Unterricht, Lern- und Freizeit sogar nur 256.

ÖVP legt Novelle für Security-Mitarbeiter vor

Wien - Die beiden ÖVP-geführten Ministerien für Arbeit und Wirtschaft sowie für Inneres haben einen Entwurf für strengere Kontrollen von Security-Mitarbeitern vorgelegt. Darin sind unter anderem laufende Sicherheitsüberprüfungen, einheitliche Qualitätsstandards und Ausbildung sowie Ausweise und eine eigene Datenbank vorgesehen. Die Novelle wurde dem grünen Koalitionspartner übermittelt.

Bewaffnete in Pakistan stoppen Autos und töten 23 Insassen

Quetta - In Pakistan haben Separatisten aus der Provinz Balochistan mindestens 23 Menschen getötet und zehn Fahrzeuge in Brand gesetzt. Bewaffnete hätten am Sonntagabend eine Autobahn blockiert und Reisende aus Fahrzeugen geholt, teilte Polizeichef Ayub Achakzai am Montag mit. Sie hätten deren Ausweise begutachtet und sie dann erschossen. Die Separatistengruppe Balochistan Liberation Army (BLA) erklärte, ihre Kämpfer hätten es auf Armeeangehörige abgesehen, die in Zivil reisten.

Tausende kämpfen gegen schwere Brände in Südostbrasilien

Sao Paulo - Im Südosten Brasiliens wüten weiter schwere Brände. Die Regierung des Bundesstaats S�o Paulo rief in 45 Gemeinden den Notstand aus. Insgesamt mehr als 15.000 hauptamtliche und freiwillige Einsatzkräfte bekämpften die Flammen, wie die Regierung mitteilte. Auch Militärflugzeuge kamen zum Einsatz. Zwei Menschen seien wegen Brandstiftung festgenommen worden.

Auto kracht in Mittersill in Pizzeria: Zahlreiche Verletzte

Mittersill - Ein Autofahrer ist am späten Sonntagabend am Stadtplatz von Mittersill im Pinzgau in ein Lokal gefahren und hat mehrere Personen verletzt. Der Lenker, ein 1987 geborener Pole, hatte gegen 22.00 Uhr bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam rechts von der B165 (Gerlos Landesstraße) ab und krachte in eine Pizzeria, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Prägraten in Osttirol nach Murenabgängen abgeschnitten

Prägraten - Unwetter mit Starkregen haben Sonntagabend in der Osttiroler Gemeinde Prägraten am Großvenediger mehrere Murenabgänge und teils auch Verklausungen zur Folge gehabt. Die Virgentalstraße (L24) wurde zwischen zwei Ortsteilen auf einer Länge von rund 60 Metern bis zu zwei Meter hoch verschüttet. Ein Lokalaugenschein Montagfrüh ergab, dass die Straße bis auf weiteres gesperrt bleiben muss, teilte das Land mit. Prägraten war somit vorerst über den Straßenweg nicht erreichbar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red