Russland bombardiert Energiesystem der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem der schwersten Angriffe in zweieinhalb Jahren Krieg hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen aus der Luft beschossen. 15 der insgesamt 24 ukrainischen Regionen seien getroffen worden, so Ministerpräsident Denys Schmyhal auf Telegram. "Es gibt Tote und Verletzte." Das Hauptziel der Angriffe sei einmal mehr das Energiesystem der Ukraine gewesen. In Kiew und in anderen Landesteilen kam es zu Stromausfällen und Notabschaltungen.

Bewaffnete in Pakistan stoppen Autos und töten zig Insassen

Quetta - In Pakistan haben bewaffnete Separatisten laut Behörden Dutzende Menschen getötet. Nach offiziellen Angaben vom Montag wurden bei "mehreren koordinierten Angriffen" der "Terroristen" der Balochistan Liberation Army (BLA) mindestens 51 Menschen getötet. Die Behörden berichteten von mindestens drei Angriffen in drei Bezirken der von Kämpfen zwischen Milizen und Sicherheitskräften geprägten Provinz im Südwesten des Landes.

ÖVP will Eingangssteuersatz senken

Wien - Die ÖVP geht mit einem Steuersenkungsprogramm in die Nationalratswahl. Wie Parteichef Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Montag flankiert von Wirtschaftsbund-Obmann Harald Mahrer und Arbeitnehmerbund-Chef August Wöginger kundtat, soll der Eingangssteuersatz von 20 auf 15 Prozent sinken. Zudem soll die 48-Prozent-Steuerstufe abgeschafft werden. Überstunden sollen komplett steuerfrei werden.

6,35 Millionen Menschen bei NR-Wahl wahlberechtigt

Wien - 6.346.029 Menschen werden bei der Nationalratswahl am 29. September ihre Stimme abgeben können. Da die Wählerverzeichnisse nun abgeschlossen sind, hat das Innenministerium im Auftrag der Bundeswahlbehörde am Montag neue vorläufige Zahlen veröffentlicht. 2.053 Personen sind dazugekommen, seit Ende Juli erstmals Zahlen zu den Wahlberechtigten präsentiert wurden. Damit gibt es rund 51.000 Wahlberechtigte weniger als bei der letzten Nationalratswahl 2019.

Winzer rechnen heuer mit qualitativ guter Ernte

Donnerskirchen/St. Pölten/Graz - Die Winzer im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark erwarten heuer eine qualitativ gute Weinernte. Die Menge wird im Burgenland und in Niederösterreich etwas geringer ausfallen als in den Jahren zuvor - aber: "Wir haben nicht zu wenig Wein", hielt der Präsident des burgenländischen Weinbauverbandes, Andreas Liegenfeld, bei einer Pressekonferenz am Montag fest. In der Steiermark rechnet man mit einer größeren Ernte als 2023.

Kleinflugzeug in Vorarlberg abgestürzt

Bregenz/Brand - Am Montagvormittag ist bei Brand (Bez. Bludenz) ein Kleinflugzeug abgestürzt. Laut Auskunft der Polizei sind die Einsatzkräfte weiter im Großeinsatz. Die Maschine ging im Bereich der Unteren Brüggele Alpe und damit in hochalpinem Gelände nieder. Noch habe man die genaue Absturzstelle nicht lokalisieren können, dichter Nebel behindere die Such- und Rettungsarbeiten, hieß es kurz vor 14.00 Uhr. Wie viele Personen sich an Bord befanden und ob sie überlebten, war vorerst unklar.

Scholz will nach Solingen-Anschlag rascher abschieben

Solingen - Nach dem tödlichen Messerattentat in der deutschen Stadt Solingen (Nordrhein-Westfalen) will Bundeskanzler Olaf Scholz Abschiebungen "notfalls mit rechtlichen Regelungen" weiter beschleunigen. Nötig sei zugleich aber eine "konsequente, praktische Vollzugstätigkeit", sagte der SPD-Politiker am Montag bei einem Gedenkbesuch in der nordrhein-westfälischen Stadt. Abschiebungen von Dublin-Fällen, die sich zuerst in anderen Ländern Europas aufhielten, müssten vorangebracht werden.

Schiffbruch vor Palermo: Ermittlungen gegen Kapitän

Rom - Eine Woche nach dem Untergang einer Luxusjacht vor der Küste Siziliens mit sieben Toten hat die dortige Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung gegen den neuseeländischen Kapitän eröffnet. Es werde wegen der möglichen "Verbrechen des fahrlässigen Schiffbruchs und mehrfacher fahrlässiger Tötung" ermittelt, berichtete die Tageszeitung "La Repubblica" am Montag. Der Kapitän war am Sonntag zwei Stunden lang befragt worden.

