Russland bombardiert Energiesystem der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem der schwersten Angriffe in zweieinhalb Jahren Krieg hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen aus der Luft beschossen. 15 der insgesamt 24 ukrainischen Regionen seien getroffen worden, so Ministerpräsident Denys Schmyhal auf Telegram. "Es gibt Tote und Verletzte." Das Hauptziel der Angriffe sei einmal mehr das Energiesystem der Ukraine gewesen. Beschädigt wurde unter anderem das Wasserkraftwerk am Kiewer Stausee.

Bewaffnete in Pakistan stoppen Autos und töten zig Insassen

Quetta - In Pakistan haben bewaffnete Separatisten laut Behörden Dutzende Menschen getötet. Nach offiziellen Angaben vom Montag wurden bei "mehreren koordinierten Angriffen" der "Terroristen" der Balochistan Liberation Army (BLA) mindestens 51 Menschen getötet. Die Behörden berichteten von mindestens drei Angriffen in drei Bezirken der von Kämpfen zwischen Milizen und Sicherheitskräften geprägten Provinz im Südwesten des Landes.

Kleinflugzeug-Absturz in Vorarlberg: Maschine kam aus Genua

Bregenz/Brand - Am Montagvormittag ist bei Brand (Bez. Bludenz) ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dichter Nebel erschwerte auch am Nachmittag weiter den Such- und Rettungseinsatz in hochalpinem Gelände. Die Maschine war vermutlich in Genua gestartet und nach Straubing (Bayern) unterwegs, es soll sich nach derzeitigem Wissensstand eine Person an Bord befunden haben, so Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) unter Berufung auf die Austro Control.

Scholz will nach Solingen-Anschlag Messerverbot ausweiten

Solingen/Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich betroffen über den Anschlag in Solingen (Nordrhein-Westfalen) gezeigt und ein verschärftes Waffengesetz und raschere Abschiebungen angekündigt. "Das war Terrorismus, Terrorismus gegen uns alle", sagte der SPD-Politiker am Montag in Solingen. "Wir werden alles dafür tun müssen, dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, auch zurückgeführt und abgeschoben werden."

Iranischer Botschafter ins Außenamt zitiert

Wien - Der iranische Botschafter in Wien ist am Montag wegen der öffentlichen Verwendung von Symbolen der radikalislamischen Hisbollah-Miliz ins Außenministerium zitiert worden. Abbas Bagherpour Ardekani sei mit Nachdruck aufgefordert worden, derartige Handlungen zu unterlassen. Auch ein Diplomat habe sich an die Rechtsvorschriften des Gastlandes zu halten, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums der APA. In Österreich sind die Hisbollah und ihre Symbole verboten.

Mindestens ein Toter nach Eishöhleneinsturz in Island

Reykjavik - Bei einem Einsturz einer Eishöhle in der Nähe der Gletscherlagune Jökulsarlon auf Island ist mindestens ein Tourist ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei schwer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Reykjavik gebracht worden, befinde sich aber in einem stabilen Zustand, teilte die isländische Polizei mit. Zwei weitere Menschen, die voraussichtlich unter dem Eis eingeschlossen wurden, werden noch vermisst. Nach ihnen wird intensiv gesucht.

Immer mehr Kritik an Kickls "Inzucht"-Sager

Salzburg - Ein Sager von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl bei einem Wahlkampfauftritt in Hallein am Samstag sorgt auch Tage später noch für Kritik: Am Montag hat sich Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zu Wort gemeldet und Kickl "Niedertracht" und "Respektlosigkeit" vorgeworfen. Der FPÖ-Chef hatte vor seinen Fans auf die Salzburger Festspiele und die Festspielreden angespielt und gemeint, "bei diesen Heuchlern, bei dieser Inzuchtpartie" wolle er nicht dabei sein.

Raser in Wien muss nach Crash nicht ins Gefängnis

Wien - Mit einem milden Urteil von 15 Monaten bedingt ist am Montag ein 20-jähriger Raser am Wiener Straflandesgericht davongekommen, der vor einem Jahr auf der Flucht vor der Polizei auf der Stadtautobahn einen schweren Unfall verursacht hatte. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit von 200 km/h und rücksichtslosem Fahrstil gegenüber anderer Verkehrsteilnehmer raste er davon. Am Ende gab es mehrere Verletzte.

