Militäreinsatz im Westjordanland könnte Tage dauern

Jenin - Israels großangelegte Militäroperation im besetzten Westjordanland könnte laut "Times of Israel" länger dauern. Der in der Nacht auf Mittwoch begonnene "Anti-Terror-Einsatz" sei Quellen in der Armee zufolge auf mehrere Tage angelegt. Schwerpunkt der Operation sei vor allem die Region Tulkarem, aber auch in der Stadt Jenin und in der Flüchtlingssiedlung Far'a bei Tubas seien die Streitkräfte aktiv. Nach palästinensischen Angaben wurden bisher mindestens zehn Menschen getötet.

Haimbuchner für ÖVP-Koalition mit "Freiheitlichem Kanzler"

Linz - Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner nennt als Wunschergebnis aus der Nationalratswahl eine FPÖ-ÖVP-Koalitionsregierung mit einem blauen Kanzler. Für die Neuwahl eines Linzer Bürgermeisters, die nach dem Rücktritt von Klaus Luger (SPÖ) ansteht, rechnet er damit, dass FPÖ-Stadtrat Michael Raml in die Stichwahl kommt. Er selbst will bei der Landtagswahl 2027 in Oberösterreich wieder antreten, meinte er im APA-Gespräch.

Britischer Premier Starmer in Berlin

Berlin/London - Der britische Premier Keir Starmer hat bei einem Besuch in Berlin eine Rückkehr seines Landes in die EU erneut ausgeschlossen. Großbritannien wolle nach Jahren konservativer Regierungen einen Neustart der Beziehungen mit Europa und der EU, sagte der sozialdemokratische Politiker bei einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Das bedeute aber nicht, "den Brexit umzukehren oder wieder in die EU-Zollunion oder den Binnenmarkt einzutreten", betonte er.

Mann wegen dreifachen Mordversuchs vor Wiener Gericht

Wien - Wegen dreifachen Mordversuchs hat sich am Mittwoch ein 40-jähriger Wiener vor Geschworenen am Straflandesgericht verantworten müssen, nachdem er in der Nacht auf den 18. Mai in einem Lokal in Margareten mit dem Messer auf drei Gäste losgegangen sein soll. Der Mann schnappte sich laut Anklage nach einem Streit die Waffe von der Schank und stach auf die Männer ein. Ein Verletzter schwebte sogar in Lebensgefahr.

Hilfsorganisationen vermissen Thema Pflege im Wahlkampf

Wien - Hilfsorganisationen fordern konkrete Vorschläge der Parteien zum Thema Pflege vor der Nationalratswahl. Die Pflege sei bisher im Wahlkampf vollkommen unterrepräsentiert, kritisierten Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. "Pflege ist kein Randthema, sondern betrifft 1,5 Millionen Menschen weil sie selbst Pflege brauchen oder weil sie pflegende Angehörige sind", so Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser.

Oppositionskritik an Vorgehensweise bei Sicherheitsstrategie

Wien/Brüssel - Die Schwarz-Grüne Bundesregierung dürfte noch am Mittwoch die lange diskutierte neue nationale Sicherheitsstrategie beschließen. Details waren bereits zuvor durchgesickert. Vorgesehen sind unter anderem eine engere Zusammenarbeit mit der NATO und der Ausstieg aus russischem Gas. Kritik war schon vor dem Beschluss von der Opposition gekommen. So fürchtet die FPÖ um Österreichs Neutralität. SPÖ und NEOS beklagten, dass das Parlament nicht eingebunden worden sei.

Studie zeigt "Scheinheiligkeit" bei Einkaufsverhalten

Wien - Während viele Menschen in Österreich den Anspruch äußern, möglichst umweltfreundlich einzukaufen, sieht die Realität häufig anders aus. Denn trotz solcher Vorsätze etwa in Bezug auf Bio oder Regionales orientieren sich die Menschen im Supermarkt tendenziell doch eher am Preis, wie eine Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz erweist. Demnach gibt fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) zu, dass sich Einstellungen und Einkaufsverhalten bei ihnen selbst nicht decken.

Frau starb beim Kentern eines Wikingerschiffs vor Norwegen

Torshavn - Eine mutige Expedition endet in einer Tragödie: Bei einer versuchten Überfahrt von den Färöer-Inseln nach Norwegen in einem nachgebauten Wikingerschiff ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Das offene Schiff kenterte nach Angaben der südnorwegischen Rettungsdienste in der Nähe von Stad an der westnorwegischen Küste.

