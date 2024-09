Nehammer schließt auch Koalitionsverhandlungen mit Kickl aus

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schließt nach der Wahl eine Koalition mit FPÖ-Chef Herbert Kickl aus und würde mit diesem auch keine Regierungsverhandlungen führen, wie er am Montagabend im ORF-"Sommergespräch" erklärte. Das gilt aber offenbar nur für den freiheitlichen Parteichef: "Die FPÖ ist eine sehr heterogene Partei", es gebe darin viele vernünftige Politiker genauso wie in der SPÖ, meinte Nehammer.

Drei Tote bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine sind laut ukrainischen Behörden drei Menschen ums Leben gekommen. In der südlichen Oblast Saporischschja wurden zwei Menschen getötet, darunter ein achtjähriger Bub, teilte Gouverneur Iwan Fedorow auf Telegram mit. Zudem habe es zwei Verletzte gegeben. Ein zwölfjähriges Mädchen befinde sich auf der Intensivstation. Bei einem Raketenangriff auf die Stadt Dnipro am späten Montagabend gab es laut Gouverneur Serhij Lysak einen Toten.

IAEA-Chef Grossi reist nach Kiew und zum AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Wien - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, reist am Dienstag nach Kiew und zum Atomkraftwerk Saporischschja, kündigte die IAEA in Wien an. Er hatte erst in der Vorwoche das in umkämpftem Gebiet liegende russische Atomkraftwerk Kursk besucht.

Bisher 13 Tote durch Tropensturm "Yagi" auf Philippinen

Manila - Der Tropensturm Yagi hat auf den Philippinen schwere Schäden verursacht und bisher mindestens 13 Menschen getötet. Laut der Katastrophenschutzbehörde kamen allein in der hügeligen Gemeinde Antipolo östlich von Manila sieben Menschen durch Erdrutsche und Überschwemmungen ums Leben, vier weitere werden vermisst. "Die Such- und Rettungsarbeiten sind weiter im Gange", sagte Enrilito Bernardo, der Katastrophenschutzbeauftragte von Antipolo, am Dienstag.

KSV: Eigenverschulden weiter Hauptgrund für Privatpleiten

Wien - Die Gläubigerschützer vom KSV1870 haben sich wieder mit den Ursachen für Privatinsolvenzen beschäftigt. Auch im Vorjahr war laut der neuesten Analyse des Verbandes "persönliches Verschulden" aufgrund einer "dauerhaften Überschätzung der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit" der häufigste Pleitegrund. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse plädiert der KSV gegenüber der APA für eine Rückkehr zu einer Entschuldungsdauer von fünf Jahren. Derzeit sind auch drei Jahre drin.

Haftbefehl gegen Oppositionskandidat in Venezuela erlassen

Caracas - Gut einen Monat nach der hochumstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela hat die Justiz einen Haftbefehl gegen den untergetauchten Oppositionskandidaten Edmundo Gonz�lez Urrutia erlassen. Das Büro der Ermittlungsbehörde beantragte dies mit einem am Montag in Online-Netzwerken veröffentlichten Schreiben an einen für "Terrorismus" zuständigen Richter, wenig später gab dieser dem Antrag laut Staatsanwaltschaft statt.

Papst Franziskus in Indonesien gelandet

Jakarta/Vatikanstadt - Zum Auftakt seiner bisher längsten Auslandsreise ist Papst Franziskus in Indonesien gelandet. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche traf nach mehr als 13 Stunden Flug mit einer Sondermaschine der italienischen Fluggesellschaft ITA in Jakarta ein, der Hauptstadt des südostasiatischen Landes. Mit mehr als 240 Millionen Muslimen ist Indonesien das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Nur etwa acht Millionen der Einwohner sind Katholiken.

Letzter Vega-Raketenflug bringt Sentinel-2C-Satellit ins All

Wien/Kourou/Paris - Seit dem Jahr 2012 bringen die europäischen Vega-Raketen kleinere Satelliten ins All. In der Nacht auf Mittwoch - exakt um 3.50 Uhr (MESZ) - soll nun die letzte ihrer Art den Flug antreten. An Bord von "VV24" befindet sich der neue Erdbeobachtungssatellit "Sentinel-2C", der im Rahmen des Copernicus-Programms der EU künftig die Oberfläche der Erde und deren Vegetation genau unter die Lupe nehmen wird. Mit an Bord ist auch Technik aus Österreich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red