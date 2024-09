Dutzende Tote in Poltawa bei russischem Raketenangriff

Kiew (Kyjiw)/Poltawa - Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Poltawa sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 41 Menschen getötet worden. Es gebe darüber hinaus mehr als 180 Verletzte, teilte Selenskyj am Dienstag mit. Das Ziel des Angriffs war offenbar ein militärisches Ausbildungszentrum in der Stadt - nach Angaben von Selenskyj wurden jedoch "eine Bildungseinrichtung und ein benachbartes Krankenhaus" in Poltawa von zwei Raketen getroffen.

Putin trotz IStGH-Haftbefehls in der Mongolei empfangen

Ulaanbaatar (Ulan Bator) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist ungeachtet des gegen ihn vorliegenden Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vom mongolischen Staatschef Uchnaagiin Chürelsüch in Ulaanbaatar empfangen worden. Die Gastgeber boten auf dem zentralen Platz der Hauptstadt am Dienstag unter anderem Soldaten in traditionellen Uniformen und zu Pferde auf. Es ist der erste Besuch Putins in einem IStGH-Mitgliedsland seit Erlass des Haftbefehls gegen ihn im März 2023.

USA vor Deal zu Lieferung von Langstreckenraketen an Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Washington - Die USA stehen Insidern zufolge kurz vor einer Vereinbarung über die Lieferung von Marschflugkörpern mit großer Reichweite an die Ukraine, die tief ins Innere Russlands gelangen könnten. Allerdings müsse die Regierung in Kiew noch mehrere Monate auf die Raketen warten, da die USA vor einer möglichen Lieferung noch technische Probleme lösen müssten, teilen mehrere US-Insider mit. Die Entscheidung solle im Herbst mitgeteilt werden.

"Loyaler" Dornauer hat nichts gegen Bures-Kritik

Innsbruck/Wien - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hat sich am Dienstag erstmals zu den Turbulenzen in der SPÖ nach dem bekannt gewordenen kritischen E-Mail der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures geäußert. Bures habe die Kritik "innerhalb des Gremiums deponiert". "Das hat bei uns in einer demokratischen Bewegung immer Platz. Programmatische Kritik hält die Sozialdemokratie in ihrer Heterogenität aus", sagte Dornauer. Gleichzeitig bekundete er SPÖ-Chef Andreas Babler seine Loyalität.

Bewaffneter überfiel Bankfiliale in Innsbruck - keine Beute

Innsbruck - Ein unbekannter Täter hat Dienstagvormittag vermummt und mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet eine Bankfiliale am Mitterweg im Westen der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck überfallen. Der Mann hatte die Filiale gegen 9.45 Uhr betreten, teilte die Polizei mit. Er forderte in englischer Sprache Bargeld und floh anschließend ohne Beute. Bei der betroffenen Bank handelte es sich ein bargeldloses Institut. Eine Alarmfahndung wurde ergebnislos eingestellt. Verletzt wurde niemand.

Allianz von Gewerkschaft, AK und NGOs für Millionärssteuern

Wien - Eine breite Allianz von Gewerkschaften, Arbeiterkammer und NGOs treten für eine stärkere Besteuerung von Millionären und Millionärinnen ein. Die "Allianz für einen fairen Beitrag der Reichsten" wies am Dienstag darauf hin, dass "ausgerechnet die Reichsten" in Österreich wenig zum Steueraufkommen beitragen würden. Nur rund 1,5 Prozent der Steuerbeträge würden aus vermögensbezogenen Steuern stammen, Österreich sei damit international unter den Schlusslichtern.

Mindestens 129 Tote nach Gefängnis-Fluchtversuch im Kongo

Kinshasa - Bei einem Fluchtversuch aus einem Gefängnis in der Demokratischen Republik Kongo sind Behörden zufolge mindestens 129 Menschen ums Leben gekommen. Davon seien 24 Insassen im Makala Gefängnis in der Hauptstadt Kinshasa erschossen worden, während Dutzende andere erstickt oder zu Tode getrampelt worden seien, sagte Innenminister Jacquemain Shabani auf der Plattform X.

Hauptverdächtiger zu Swift-Terrorplänen psychisch auffällig

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Im Zug der strafrechtlichen Ermittlungen zu einem mutmaßlich vereitelten Terror-Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien Anfang August kristallisiert sich immer deutlicher heraus, dass es beim Hauptverdächtigen psychische Auffälligkeiten geben könnte. Die Jugendgerichtshilfe empfiehlt eine "ausführliche psychiatrische Abklärung hinsichtlich des Gesundheitszustands des jungen Mannes", um allenfalls "erforderliche Interventionen" einleiten zu können.

