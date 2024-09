Israel griff Syrien aus der Luft an - Mindestens 16 Tote

Damaskus - In Syrien sind bei einem mutmaßlich von Israels Luftwaffe geflogenen Angriff auf Stellungen pro-iranischer Milizen nach syrischen Angaben mindestens 16 Menschen getötet worden. Die syrische Staatsagentur SANA berichtete in der Nacht auf Montag unter Berufung auf den Direktor des Nationalen Krankenhauses in Masyaf, 43 weitere Menschen seien verletzt worden, einige lebensgefährlich.

59 Tote nach Taifun "Yagi" in Vietnam

Hanoi - In Vietnam ist die Zahl der Toten durch die Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen auf 59 gestiegen. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Montag mit. Mehrere weitere Menschen wurden noch vermisst. Das Nationale Wetterzentrum sprach vom stärksten Sturm in dem südostasiatischen Land seit 30 Jahren. Montagfrüh stürzte nördlich der Hauptstadt Hanoi eine vielbefahrene Brücke in den Roten Fluss, der sich im Zuge des Unwetters in einen reißenden Strom verwandelt hatte.

Prinzessin Kate beendete monatelange Chemotherapie

London - Prinzessin Kate hat ihre Chemotherapie nach eigenen Worten beendet. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William zeigte sich in einer persönlichen Botschaft erleichtert. Sie werde sich jetzt darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben. Details zu ihrer Erkrankung werden privat bleiben, wie es hieß. Die 42-Jährige hatte diese im März ebenfalls in einer Videobotschaft öffentlich gemacht.

Draghi: EU-Wirtschaft muss produktiver werden

EU-weit/Brüssel - Die Europäische Union (EU) laufe Gefahr, wirtschaftlich ins Hintertreffen zu geraten, vor allem im Vergleich zu China und den USA. Um das zu verhindern, müsse Europa seine Produktivität steigern, fordert der Ex-Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, in seinem am Montag in Brüssel vorgestellten Bericht zur EU-Wettbewerbsfähigkeit. Hierfür seien zusätzliche jährliche Investitionen in Höhe von 750 bis 800 Milliarden Euro nötig.

Auf Ex-Frau eingestochen: Zwölf Jahre Haft für 42-Jährigen

Eisenstadt - Ein 42-Jähriger ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der ungarische Staatsbürger soll im vergangenen März auf dem Parkplatz vor ihrem Wohnhaus in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf seine Ex-Frau eingestochen und sie schwer am Hals verletzt haben. Er wird in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

ÖVP stellt Tourismusplan mit "Wirtshauspaket" vor

Wien - Wenige Wochen vor der Nationalratswahl hat die ÖVP das Tourismuskapitel ihres "Österreichplans" vorgestellt. Neben einem "Wirtshauspaket", das insbesondere Dorfwirtshäuser unterstützen soll, will die Volkspartei Erleichterungen bei Verfahren zur Erlangung der Rot-Weiß-Rot-Karte, vor allem für Arbeitskräfte aus Westbalkanstaaten. Das gab Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Regionale Macht in Russland fest in Hand des Kremls

Moskau/St. Petersburg/Wien - Bei den russischen Regionalwahlen lässt die Moskauer Führung die Kremlpartei Geeintes Russland und deren Vertreter zu Siegern erklären. Die dreitägige Wahl galt als Stimmungstest, inwieweit sich die russische Gesellschaft nach zweieinhalb Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine steuern und mobilisieren lässt. Die zentrale Wahlkommission in Moskau und ihre regionalen Ableger meldeten eine höhere Wahlbeteiligung als in früheren Jahren.

Wiener Börse zum Wochenstart stabilisiert

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag etwas von der schwachen Vorwoche erholt. Der ATX gewann 0,93 Prozent auf 3.614,88 Punkte. Am Freitag war der Leitindex auf den Stand von Mitte August zurückgefallen. Auch das europäische Umfeld erholte sich etwas. Der Handel verlief zum Wochenauftakt weitgehend impulsarm. So richten sich die Blicke bereits auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. In den USA werden ab Mittwoch diverse Preisdaten veröffentlicht.

