EuGH-Urteil: Apple muss 13 Mrd. Euro Steuern nachzahlen

Luxemburg - Im Streit mit der EU-Kommission um rund 13 Mrd. Euro Steuernachzahlungen hat Apple vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine endgültige Niederlage erlitten. Die Richter in Luxemburg hoben ein vorheriges Urteil zugunsten von Apple auf und gaben der Brüsseler Behörde Recht. Google muss nach einem ebenfalls heute veröffentlichten EuGH-Urteil wegen Wettbewerbsvergehen rund 2,4 Mrd. Euro Strafe zahlen.

Harris und Trump treffen in TV-Duell aufeinander

Washington - Zum ersten Mal in diesem US-Wahlkampf stehen sich in der Nacht auf Mittwoch die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump in einem TV-Duell direkt gegenüber. Der Schlagabtausch zwischen der Vizepräsidentin und dem Ex-Staatschef in Philadelphia (Pennsylvania) gilt als ein Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur Präsidentenwahl am 5. November. Vor allem für die Demokratin Harris wird das Duell mit dem Republikaner zur Bewährungsprobe.

In Vorarlberg entdeckte tote Frau dürfte Gewaltopfer sein

Bregenz - Die am Sonntag in Kennelbach bei Bregenz aufgefundene tote Frau dürfte Opfer einer Gewalttat geworden sein. Das teilte die Vorarlberger Polizei am Dienstag auf Basis des seit Montag vorliegenden Obduktionsergebnisses mit. Unterdessen war die Identität der Frau weiterhin unbekannt. Die diesbezüglichen Ermittlungen waren im Gang und wurden vom Landeskriminalamt geführt. Es lag keine Vermisstenanzeige vor.

Viele Lehrer sind schon 50 Jahre oder älter

Wien - In Österreich gibt es an den Schulen im OECD-Vergleich einen hohen Anteil an Lehrkräften, die schon 50 Jahre oder älter sind - anders als in anderen Staaten hat dieser aber in den vergangenen zehn Jahren abgenommen. Außerdem unterrichten hierzulande sehr viele Junglehrer, wie die am Dienstag veröffentlichte Vergleichsstudie "Bildung auf einen Blick" zeigt. Am ältesten sind die Lehrerinnen und Lehrer demnach an AHS-Oberstufen bzw. den berufsbildenden Schulen.

Feuer in zwei Moskauer Hochhäusern nach Drohnenangriff

Moskau - Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag Russland nach russischen Angaben mit mehr als 140 Drohnen angegriffen. In Moskau seien mindestens zwei Hochhäuser im Stadtteil Ramenskoje beschädigt worden, in mehreren Wohnungen seien Brände ausgebrochen, teilte der Moskauer Gouverneur Andrej Worobjow im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Eine 46-jährige Frau sei getötet und drei Menschen verletzt worden. 43 Bewohner des Stadtviertels seien in Notunterkünfte gebracht worden.

Israels Armee: Hamas-Zentrale attackiert - 40 Tote gemeldet

Khan Younis - Der jüngste Luftangriff Israels in einer humanitären Zone im Gazastreifen galt der Armee zufolge ranghohen Hamas-Terroristen. Diese hätten dort von einer verdeckten Kommandozentrale in Khan Younis im Süden des Gazastreifens aus agiert, teilte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag auf der Plattform X mit. Laut dem Direktor für Versorgung bei der Zivilverteidigung in Gaza kamen mindestens 40 Menschen bei dem Angriff um, mehr als 60 seien verletzt worden.

Mindestens 65 Tote durch Taifun "Yagi" in Vietnam

Hanoi - Heftige Regenfälle, Überschwemmungen, Erdrutsche und ein Brückeneinsturz: Das Ausmaß der Zerstörung nach Super-Taifun "Yagi" wird in Vietnam langsam immer klarer. Die Zahl der Toten infolge des heftigsten Tropensturms seit Jahrzehnten ist in dem südostasiatischen Land auf mindestens 65 gestiegen. Außerdem gelten 39 Menschen als vermisst, wie örtliche Behörden am Dienstag mitteilten.

ÖVP will Erleichterungen beim Hauskauf

Wien - Mit dem Thema Eigentum hat die ÖVP am Dienstag ein weiteres Kapitel ihres Wahlprogrammes gesondert präsentiert. "Mehr Eigentum für eine sichere Zukunft" lautet die aus dem "Österreichplan" bekannte Forderung. Ziel ist die Steigerung der Eigentumsquote auf 60 Prozent. Dazu soll die Grunderwerbssteuer beim ersten Kauf abgeschafft werden. Außerdem will die Volkspartei "Nebenkosten weiter senken" und Kreditbedingungen verbessern, sagte Finanzminister Magnus Brunner.

