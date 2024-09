Walkie-Talkies explodierten im Libanon - Drei Tote

Beirut - Bei neuen Explosionen von Telekommunikationsgeräten im Libanon sind am Mittwoch drei Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, wie Sicherheitsquellen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Von der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz benutzte Handfunkgeräte (Walkie-Talkies) seien am Mittwochnachmittag im Süden des Libanon und in den südlichen Vororten Beiruts explodiert, berichteten ein Mitarbeiter von Sicherheitskräften und ein Zeuge.

Hilfe für Hochwasseropfer in Österreich angelaufen

Wien - Die Bundesregierung stellt nach der Hochwasserkatastrophe weitere Mittel zum Wiederaufbau zur Verfügung. Bereits am Vortag hat das schwer betroffene Niederösterreich erste Hilfen erhalten, hier fließen 45 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds. Der Fonds selbst wird auf eine Milliarde Euro aufgestockt, gaben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch bekannt. Im schwer getroffenen Niederösterreich haben die Aufräumarbeiten begonnen.

Aufräumarbeiten in Europas Flutgebieten

Warschau/Prag - In den Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa haben die Behörden am Mittwoch noch keine Entwarnung gegeben. An einigen Orten stieg das Wasser der Flüsse noch. Insgesamt kamen bisher mehr als 20 Menschen ums Leben, fünf davon in Niederösterreich. Im besonders betroffenen Polen begannen die Aufräumarbeiten. In der Kleinstadt Nysa, rund 80 Kilometer von Breslau (Wrocław) entfernt, hob der Bürgermeister die Anweisung zu Evakuierungen auf.

Niederlande für Ausstieg aus EU-Asylregeln - "Mini Nexit"

Den Haag - Die Niederlande haben bei der EU-Kommission den Ausstieg aus den EU-Asylregeln beantragt. Der Rechtspopulist Geert Wilders, der mit seiner rechtsradikalen Partei für die Freiheit (PVV) erstmals in der Koalition sitzt, sprach von einem wichtigen Signal, "dass ein neuer Wind weht in den Niederlanden". "Dies ist ein Mini-Nexit", sagte Wilders am Mittwoch im Parlament in Den Haag. Brüssel bestätigte den Eingang des Antrags. Dass die Niederlande Erfolg haben, ist unwahrscheinlich.

SOS Kinderdorf International baut 20 Prozent der Stellen ab

Innsbruck/Wien - Die Organisation SOS-Kinderdorf International mit Hauptsitz in Innsbruck hat einen Abbau von 20 Prozent der Stellen im ersten Quartal 2025 angekündigt. Wie viele in Österreich tätige Mitarbeiter betroffen sind, war noch unklar, hieß es am Mittwoch vom Unternehmen zur APA. Die Belegschaft war informiert. Bei SOS-Kinderdorf International waren zuletzt 530 Vollzeitäquivalente besetzt, davon 183 in Österreich. Die Landesorganisation SOS-Kinderdorf Österreich sei nicht betroffen.

Tödlicher Streit in Wien: Verdächtiger von Ehefrau entlastet

Wien - In dem Fall einer schweren Körperverletzung mit Todesfolge, bei der am 13. August ein 24-Jähriger gestorben ist, hat laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" nun die Frau des bisher Tatverdächtigen die Schuld auf sich genommen. Demnach habe die 24-Jährige am 17. August gegenüber der Polizei ausgesagt, sie sei die eigentliche Täterin gewesen. Ihr Ehemann wurde vergangene Woche enthaftet - und auch die Frau befindet sich laut dem Bericht auf freiem Fuß.

Nach Lawinenabgang im Pongau: Deutsche im Spital gestorben

Hüttschlag - Der Lawinenabgang am Dienstagnachmittag in Hüttschlag im Salzburger Pongau hat für eine 56-Jährige aus Deutschland tödlich geendet. Die Frau ist in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Insgesamt waren vier Deutsche von der Lawine erfasst worden, drei konnten sich selbst befreien, die 56-Jährige wurde bis zum Kopf verschüttet und wurde schließlich von den Rettungskräften aus den Schneemassen befreit.

Alkoholisierter Buslenker fuhr in Wien-Favoriten gegen Pkw

Wien - Mit fast vier Promille Alkohol im Blut hat ein 47-jähriger Buslenker in Wien-Favoriten am Dienstag gegen 20.30 Uhr zwei abgestellte Pkw touchiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls in der Hertha-Firnberg-Straße befanden sich keine weiteren Personen in dem Linienbus, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Der Lenker wurde angezeigt und der Führerschein wurde ihm abgenommen.

