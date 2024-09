Israel kündigt neue Kriegsphase an

Beirut - Nach den Explosionen elektronischer Kommunikationsgeräte im Libanon mit Dutzenden Toten und Tausenden Verletzten hat Israel ein verschärftes Vorgehen gegen die Hisbollah-Miliz in dem nördlichen Nachbarland signalisiert. Während Israel weiter gegen die mit der Hisbollah verbündete Hamas im Gazastreifen kämpft, kündigte Verteidigungsminister Joav Galant nun eine "neue Phase" des Kriegs an.

Abu-Nidal-Attentäter nach 38 Jahren Haft in Stein gestorben

Krems/Stein - Fast vier Jahrzehnte nach dem Anschlag der palästinensischen Abu-Nidal-Gruppe am Flughafen Wien-Schwechat ist der letzte inhaftierte Terrorist gestorben. Ein Sprecher der Justizanstalt Stein bestätigte der APA am Mittwochabend Medienberichte, wonach Tawfik Ben Ahmed Chaovali tot in seiner Zelle aufgefunden worden sei. Wie bei jedem Todesfall in Haft werde "automatisch eine Obduktion" angeordnet. Weitere Angaben, etwa auch zum Todeszeitpunkt, wollte der Sprecher nicht machen.

Hochwasser-Gipfel in Polen mit Bundeskanzler Nehammer

Wien/Wroclaw (Breslau) - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Donnerstag zu einem Hochwasser-Gipfel nach Polen. Der polnische Premierminister Donald Tusk hat zu diesem Gipfel in Breslau (Wroclaw) eingeladen, bei dem die Regierungschefs der betroffenen Länder über Schutzmaßnahmen und den Wiederaufbau beraten. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist an. Weiters sind die Regierungschefs der Slowakei und Tschechiens, Robert Fico und Petr Fiala, mit dabei.

Pegel der Elbe und Oder in Deutschland steigen noch

Dresden/Warschau - In einigen Hochwassergebieten Deutschland ist am Mittwoch das Wasser der Flüsse noch gestiegen. In Dresden ist die Elbe am Mittwoch über die Marke von sechs Metern gestiegen. Dort wie auch in Schöna an der Grenze zu Tschechien wird der Hochwasserscheitel am Donnerstag erwartet. Vorsichtige Entwarnung gibt es entlang anderer Flüsse im Osten und Süden Deutschlands. In Brandenburg hingegen dürfte die Oder in den nächsten Tagen noch mehr Wasser bringen.

Selenskyj und Putin drücken bei Rüstung aufs Tempo

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die westlichen Partner zu mehr Tempo bei den versprochenen Lieferungen zur Stärkung der Flugabwehr aufgefordert. "Bis jetzt sind noch nicht alle Versprechen zur Flugabwehr, die beim Gipfel in Washington gemacht worden, umgesetzt", mahnte er in seiner abendlichen Videoansprache. Russlands Präsident Wladimir Putin verteidigte unterdessen die jüngst befohlene Anhebung der Truppenstärke.

Streit um E-Autos: Chinas Handelsminister kommt nach Brüssel

Brüssel - Vor dem Hintergrund des Zollstreits um Elektroautos aus China empfängt EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis am Donnerstag den chinesischen Handelsminister Wang Wentao in Brüssel. Wang hatte am Mittwoch bereits Industrievertreter in der belgischen Hauptstadt getroffen. Zuvor war er zu Gesprächen mit deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin. Habeck hatte anschließend erneut auf eine Verhandlungslösung im Handelsstreit mit China gedrängt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

