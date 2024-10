Israels Armee meldet heftige Kämpfe mit Hisbollah im Libanon

Beirut/Tel Aviv - Das israelische Militär liefert sich nach eigenen Angaben im Süden des Libanon heftige Kämpfe mit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Das teilt ein Sprecher über den Kurznachrichtendienst X mit. In der Nacht auf Dienstag hatte Israel den Beginn einer begrenzten Bodenoffensive im Libanon vermeldet.

Nehammer stellt bei ÖVP-Vorstand Vertrauensfrage

Wien - Zwei Tage nach der Nationalratswahl kommen am Dienstag die Parteigremien von ÖVP, Grünen und NEOS zusammen. Dabei will Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer beim Bundesparteivorstand seiner Partei die Vertrauensfrage stellen, wie die APA Dienstagfrüh von einem ÖVP-Sprecher erfuhr. Glaubt man jüngsten Aussagen hoher Parteivertreter und -vertreterinnen, ist mit einem Misstrauensvotum nicht zu rechnen.

FPÖ berät auch über Nationalratspräsident

Wien - Die FPÖ hat nach ihrem Sieg bei der Nationalratswahl einiges in ihren Parteigremien zu besprechen. Neben der Zusammensetzung des Verhandlungsteams für mögliche Koalitionsgespräche soll bei einem Vorstand am Mittwochnachmittag auch die Frage des Nationalratspräsidenten erörtert werden. Offen ist, ob der jetzige Dritte Präsident Norbert Hofer dafür nominiert werden soll. Die FPÖ stellt als künftig stärkste Fraktion auch den Anspruch auf dieses Amt.

Inflation im September voraussichtlich bei 1,8 Prozent

Wien - Die Inflationsrate für September 2024 beträgt voraussichtlich 1,8 Prozent, so die Schnellschätzung der Statistik Austria. Das ist der niedrigste Wert seit Februar 2021, damals betrug die Teuerung 1,2 Prozent. Gegenüber dem Vormonat August werde das Preisniveau um 0,1 Prozent zurück gehen. Der Preisrückgang sei vor allem auf günstigere Treibstoffe zurückzuführen. Damit liegt die Inflation erstmals seit April 2021 wieder im Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB).

Regierungserklärung von Frankreichs neuem Premier Barnier

Paris - Drei Wochen nach seinem Amtsantritt gibt der neue französische Premierminister Michel Barnier am Dienstag (15.00 Uhr) im Parlament in Paris eine Regierungserklärung ab. Der ehemalige EU-Kommissar hat eine Mitte-Rechts-Regierung gebildet, die in der Nationalversammlung allerdings nicht über eine absolute Mehrheit verfügt. Deshalb könnte dem konservativen Regierungschef gleich zum Start ein Misstrauensantrag des linken oder des rechten Lagers drohen.

Assange will sich öffentlich äußern

London/Straßburg - Der im Juni freigelassene WikiLeaks-Gründer Julian Assange will sich erstmals seit seiner Inhaftierung im Jahr 2019 öffentlich zu seinem Fall äußern. Der 53-Jährige will Dienstagvormittag vor dem Menschenrechtsausschuss des Europarats sprechen, der sich mit seinem Fall beschäftigt hatte. Assange war im Juni nach zwölf Jahren Botschaftsasyl und Gefängnis in Großbritannien in sein Heimatland Australien zurückgekehrt.

Österreicher kaufen häufig Fleisch in Aktion und dann mehr

Wien - Der Fleischkonsum in Österreich liegt bei 57,6 Kilo pro Kopf jährlich. Laut einer Umfrage greifen 38 Prozent beim Fleisch sehr häufig zu Aktionsware und kaufen dann oft mehr als geplant (20 Prozent). Nur zwölf Prozent wissen, woher das Fleisch stammt, das sie beim letzten Restaurantbesuch gegessen haben. Das zeigt die Erhebung des Market Instituts im Auftrag von Vier Pfoten zum Welttierschutztag am 4. Oktober. Gefordert wird eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie.

TV-Duell von US-Vizekandidaten Vance und Walz

Washington - Im US-Wahlkampf treten am Dienstag die Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance und Tim Walz zu ihrem TV-Duell gegeneinander an (21.00 Uhr Ortszeit, Mittwoch 03.00 Uhr MESZ). Anders als beim Fernsehduell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris vor drei Wochen sollen bei der vom Sender CBS ausgerichteten Debatte die Mikrofone eingeschaltet bleiben, wenn gerade der andere Teilnehmer das Wort hat.

