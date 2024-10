Restliche Wahlkarten der Nationalratswahl werden ausgezählt

Wien - Nach der Nationalratswahl vom Sonntag erfolgt am Donnerstag die Auszählung der restlichen Briefwahlstimmen. Bringen wird diese nur mehr marginale Veränderungen, allerdings könnte laut den Wahlforschern von Foresight ein Mandat eventuell noch wandern - von der FPÖ zur ÖVP. An den prozentuellen Anteilen und den Kräfteverhältnissen wird sich aber nichts mehr ändern. Mit dem Vorliegen des Endergebnisses wird in den Abendstunden gerechnet.

Alternativer Nobelpreis für palästinensische Aktivisten

Stockholm - Der palästinensische Menschenrechtsaktivist Issa Amro und seine Organisation Youth Against Settlements (YAS) erhalten einen der Right Livelihood Awards, auch bekannt als Alternative Nobelpreise. Die Stockholmer Right Livelhood Stiftung begründete ihre Entscheidung am Donnerstag mit deren "standhaftem, gewaltfreien Widerstand gegen die illegale Okkupation durch Israel".

Sieben Vamed-Standorte werden vorerst nicht verkauft

Wien - Von den 21 Vamed-Standorten in Österreich, die zum Verkauf an das französische Private-Equity-Unternehmen PAI standen, werden nun sieben vorerst doch nicht verkauft. An allen betroffenen Standorten sei die öffentliche Hand beteiligt und habe Vorkaufsrechte, die sie eventuell nützen könnte, heißt es in einem Bericht des Ö1-Morgenjournal des ORF Radio am Donnerstag. Für die übrigen Standorte war der Verkauf am Montag fixiert worden.

Biden und Harris versprechen Hilfe für Sturm-Opfer

Greenville (North Carolina)/Augusta (Georgia) - US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris haben sich nach dem verheerenden Sturm "Helene" mit vielen Toten persönlich ein Bild von der Lage in den Katastrophengebieten verschafft. Biden besuchte zunächst Greenville im Bundesstaat North Carolina und reiste danach in die Stadt Raleigh in South Carolina weiter. "Ich habe den Westen North Carolinas aus der Luft besichtigt", sagte Biden beim Treffen mit den örtlichen Notfallbehörden und versprach umfassende Hilfe.

Prozess um Missbrauch Unmündiger im Freibad Traiskirchen

Wiener Neustadt - Wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen müssen sich zwei Angeklagte am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Die beiden Asylwerber sollen heuer im Juni im Strudelbecken des Freibades Traiskirchen (Bezirk Baden) sieben Opfer im Alter von zehn bis 14 Jahren belästigt haben, indem sie sie zwickten, Oberkörper und Intimbereich betasteten bzw. sie im Bereich von Oberschenkel oder Gesäß begrapschten.

Nach Ausladung durch Israel: EU stellt sich hinter UNO-Chef

Tel Aviv/Beirut - Die Europäische Union und mehrere UNO-Sicherheitsratsmitglieder haben sich hinter den von Israel in beispielloser Weise angegriffenen UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres gestellt. Israel hatte den Chef der Weltorganisation am Mittwoch zur "unerwünschten Person" erklärt, weil er den iranischen Raketenangriff nicht verurteilt habe. EU-Chefdiplomat Josep Borrell verurteilte den Angriff als "ungerechtfertigt".

