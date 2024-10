Restliche Wahlkarten der Nationalratswahl werden ausgezählt

Wien - Nach der Nationalratswahl vom Sonntag erfolgt am Donnerstag die Auszählung der restlichen Briefwahlstimmen. Bringen wird diese nur mehr marginale Veränderungen, allerdings könnte laut den Wahlforschern von Foresight ein Mandat eventuell noch wandern - von der FPÖ zur ÖVP. An den prozentuellen Anteilen und den Kräfteverhältnissen wird sich aber nichts mehr ändern. Mit dem Vorliegen des Endergebnisses wird in den Abendstunden gerechnet.

Alternativer Nobelpreis für palästinensische Aktivisten

Stockholm - Der palästinensische Menschenrechtsaktivist Issa Amro und seine Organisation Youth Against Settlements (YAS) erhalten einen der Right Livelihood Awards, auch bekannt als Alternative Nobelpreise. Die Stockholmer Right Livelhood Stiftung begründete ihre Entscheidung am Donnerstag mit deren "standhaftem, gewaltfreien Widerstand gegen die illegale Okkupation durch Israel".

Prozess um Missbrauch Unmündiger im Freibad Traiskirchen

Wiener Neustadt - Wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sind am Donnerstag zwei Männer vor dem Landesgericht Wiener Neustadt gestanden. Die beiden Asylwerber sollen im Juni im Strudelbecken des Freibades Traiskirchen (Bezirk Baden) sieben Kinder im Alter von neun bzw. 13 Jahren belästigt haben, indem sie diese zwickten, intensiv berührten und betasteten. Die Afghanen bekannten sich zum Start der Schöffenverhandlung schuldig.

Israelische Armee beschoss Zentrum von Beirut

Beirut - Die israelische Armee hat am Donnerstag nach libanesischen Angaben das Zentrum von Beirut aus der Luft angegriffen. Sechs Menschen seien getötet worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium. Zuvor hatte die israelische Armee mitgeteilt, die ersten Todesopfer in den eigenen Reihen seit Beginn ihrer Bodenoffensive im Libanon verzeichnet zu haben.

Sieben Vamed-Standorte werden vorerst nicht verkauft

Wien - Von den 21 Vamed-Standorten in Österreich, die zum Verkauf an das französische Private-Equity-Unternehmen PAI standen, werden nun sieben vorerst doch nicht verkauft. An allen betroffenen Standorten sei die öffentliche Hand beteiligt und habe Vorkaufsrechte, die sie eventuell nützen könnte, heißt es in einem Bericht des Ö1-Morgenjournal des ORF Radio am Donnerstag. Für die übrigen Standorte war der Verkauf am Montag fixiert worden.

60 Festnahmen bei Anti-Camorra-Razzia in Neapel

Neapel - Bei einer großangelegten Anti-Mafia-Razzia im Raum von Neapel sind am Donnerstag 60 Personen festgenommen worden. 350 Polizeibeamte waren im Einsatz, teilten die Ermittler mit. Den Verdächtigen werden mafiöse Verbindungen, versuchter Mord, Erpressung und Drogenhandel vorgeworfen. Die Ermittlungen drehen sich um Mitglieder der berüchtigten Camorra-Clans De Micco und De Martino.

Kletterer in Tirol nach Nacht am Berg unverletzt geborgen

Kirchdorf in Tirol - Drei vermisste Kletterer sind Mittwochnachmittag im Kaisergebirge in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) nach einer Nacht am Berg unverletzt, aber unterkühlt und erschöpft, geborgen worden. Ein befreundeter Alpinist hatte Mittwochfrüh gegenüber der Leitstelle Tirol Alarm geschlagen, da der Kontakt zu ihnen abgebrochen war, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die 3er-Seilschaft hatte zuvor in der Dunkelheit die Orientierung verloren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red