Van der Bellen empfängt Meinl-Reisinger und Kogler

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen beendet am Dienstag seinen Gesprächsreigen mit den Spitzen der Parlamentsparteien nach der Nationalratswahl. Als letzte an der Reihe sind nach FPÖ, ÖVP und SPÖ nun die Vorsitzenden der kleineren Parteien: NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird am Vormittag in der Hofburg erwartet, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) folgt um 13.30 Uhr. Offen ist, wann sich Van der Bellen zum weiteren Vorgehen nach Abschluss der Gespräche äußern wird.

Israel: Weiterer Hisbollah-Kommandant im Libanon getötet

Peking/Tel Aviv - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen weiteren ranghohen Vertreter der vom Iran unterstützten, radikalislamischen Hisbollah-Miliz im Libanon getötet. Bei einem Angriff im Raum Beirut sei der Kommandant des Hauptquartiers der Hisbollah, Suhail Hussein Husseini, eliminiert worden, hieß es in einer Mitteilung der Armee am Dienstag.

Ökonomen schätzen Unwetter-Schäden auf 1,3 Mrd. Euro

Wien - Das Hochwasser Mitte September hat in Österreich enorme Schäden sowohl bei Privaten als auch bei Unternehmen verursacht. Auf 1,3 Mrd. Euro beläuft sich nun die erste Schätzung des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) und des Complexity Science Hub (CSH). Investitionen in den Hochwasserschutz verhinderten noch größere Schäden, insgesamt ist Österreich gut auf mögliche Überflutungen vorbereitet.

Harris will keine Gespräche mit Putin ohne Ukraine-Vertreter

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will Kremlchef Wladimir Putin im Falle eines Wahlsiegs nicht ohne Vertreter aus Kiew treffen. Auf die Frage, ob sie mit Putin zusammenkommen würde, um eine Lösung für den Krieg in der Ukraine auszuhandeln, sagte sie in der TV-Sendung "60 Minutes": "Nicht bilateral, ohne die Ukraine. Nein, die Ukraine muss ein Mitspracherecht bei der Zukunft der Ukraine haben."

Google muss auf seinem App-Marktplatz Konkurrenz zulassen

Mountain View - Die US-Justiz hat dem Internetriesen Google zur Auflage gemacht, dass er auf seinem App-Marktplatz Google Play künftig Konkurrenz zulassen muss. In seiner am Montag in San Francisco veröffentlichten Anordnung gab der Richter James Donato dem Konzern vom 1. November an acht Monate Zeit, um diese Vorgabe umzusetzen. Google kündigte Berufung gegen die Entscheidung an.

Rund 50 Verletzte bei Busunfall in Bayern

Regensburg - Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Linienbussen sind auf einer Brücke in Regensburg etwa 50 Menschen verletzt worden, 13 davon schwer. Die Schwerverletzten wurden einem Polizeisprecher zufolge in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Den Angaben nach waren die beiden Busse gegen 17.15 Uhr hintereinander in südlicher Fahrtrichtung auf der Nibelungenbrücke über die Donau unterwegs, als es zu dem Auffahrunfall kam.

Auf Florida zurasender Hurrikan "Milton" auf Höchststufe

Miami (Florida) - Rund eineinhalb Wochen nach "Helene" rüstet sich der US-Bundesstaat Florida für den nächsten gefährlichen Hurrikan. "Milton" hat vor der Westküste Floridas im Golf von Mexiko an Stärke gewonnen und ist nun ein Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 285 Kilometern pro Stunde. Am Mittwoch soll "Milton" auf Land treffen. Der Sturm stelle eine "extrem ernsthafte" Bedrohung für Florida dar und sei lebensbedrohlich, so die Behörden.

Russische Truppen dringen in ostukrainische Stadt Toresk ein

Kiew (Kyjiw) - Russische Streitkräfte sind nach Angaben des ukrainischen Militärs in die Außenbezirke der ostukrainischen Frontstadt Torezk vorgedrungen. "Die Lage ist instabil, Kämpfe finden buchstäblich an jedem Eingang zur Stadt statt", erklärt Anastasia Bobownikowa, Sprecherin der Operativen Taktischen Gruppe "Luhansk", dem ukrainischen Staatsfernsehen. Der Vorstoß erfolgt weniger als eine Woche nach dem Fall der nahegelegenen Stadt Wuhledar.

