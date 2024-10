"Neue" Weststrecke ab 15. Dezember wieder in Betrieb

Wien - Der von der Hochwasser-Katastrophe betroffene Abschnitt der "neuen" Weststrecke soll ab 15. Dezember wieder in Betrieb genommen werden. Das hat ÖBB-Chef Andreas Matthä am Donnerstagabend in der "ZIB 2" angekündigt. Damit sei "der Weihnachtsverkehr gesichert", versprach Matthä. Allerdings gebe es für Bahnreisende "einen Wermutstropfen", denn die Strecke muss im kommenden Jahr noch einmal für vier Wochen gesperrt werden, um technische Provisorien rückzubauen.

Palästinenser: Dutzende Tote nach Angriffen in Jabalia

Beirut/Brüssel - Bei israelischen Angriffen auf den Ort Jabalia im Norden des Gazastreifens sind palästinensischen Angaben zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 47 Palästinenser wurden seit der Früh getötet, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Im gesamten Gebiet seien rund 60 Tote zu beklagen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Armee äußerte sich bisher nur zu einem einzelnen Angriff.

Hurrikan "Milton" traf in Florida auf Land

Tampa (Florida) - Hurrikan "Milton" hat die Westküste Floridas erreicht. Der Sturm traf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde auf Siesta Key südlich von Tampa, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. Kurz bevor "Milton" auf die Küste traf, war er von der höchsten Kategorie 5 zunächst auf die Stufe 4 und schließlich auf 3 herabgestuft worden. Der Sturm samt sintflutartigen Regenfällen hat bereits mindestens 19 Tornados ausgelöst und rund 125 Häuser zerstört.

Literaturnobelpreis wird vergeben

Stockholm - In Stockholm verkündet die Schwedischen Akademie am Donnerstag um 13 Uhr den Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Literaturnobelpreises. Der Preis ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (970.000 Euro) dotiert, im Vorjahr ging die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an den Norweger Jon Fosse. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Selenskyj trifft Macron, Meloni und Scholz

Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird in den kommenden Tagen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und den deutschen Kanzler Olaf Scholz treffen. Dies wurde von den jeweiligen Regierungskanzleien bestätigt. Macron wird Selenskyj am Donnerstag in Paris empfangen. Am selben Tag ist Selenskyj auch in London, wo er NATO-Generalsekretär Mark Rutte und den britischen Premierminister Keir Starmer trifft.

Sechs Tote bei russischem Raketenangriff auf Odessa

Kiew (Kyjiw)/Krasnodar - Mindestens sechs Menschen sind nach Behördenangaben in der südukrainischen Hafenstadt Odessa durch einen russischen Raketenschlag ums Leben gekommen. Elf weitere wurden verletzt, sieben davon schwer. "Ziel des Feindes war erneut die Hafeninfrastruktur", schrieb der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, auf Telegram. Seinen Angaben nach wurde ein ziviler Containerfrachter unter der Flagge Panamas getroffen. Die Opfer sind ukrainische Staatsbürger.

Ex-Richterin: Afghaninnen-Urteil bringt keinen Pull-Effekt

Wien/Kabul/Luxemburg - Die frühere EuGH-Richterin Maria Berger hat sich "sehr verwundert" über die Debatte zum Afghaninnen-Urteil des Europäischen Gerichtshofs gezeigt. Der Wegfall der Einzelfallprüfungen sei eine Erleichterung für die Asylbehörden und werde keinen Pull-Effekt auslösen, betont Berger im APA-Interview. "Es wurde seit zwei Jahren keine Frau (aus Afghanistan) mehr abgelehnt in Österreich." Zudem werden in der ganzen EU lediglich 1.000 Asylanträge von Afghaninnen gestellt.

Polizeigewalt-Beschwerdestelle brachte bisher zwei Anklagen

Wien - Seit Start der Ermittlungs- und Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt zu Jahresbeginn ist in zwei Verfahren Anklage erhoben worden. 393 Misshandlungsvorwürfe langten bisher ein, hinzu kommt die Überprüfung von Fällen von polizeilichen Waffengebräuchen mit und ohne tödlichem Ausgang. Von diesen Verfahren insgesamt sind 261 durch die Justiz bereits abgeschlossen worden, teilte das Innenministerium gegenüber der APA mit. 158 Verfahren sind noch in Bearbeitung.

