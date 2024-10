Erste Tote durch Hurrikan "Milton" in Florida

Tampa (Florida) - Hurrikan "Milton" ist am Donnerstag mit einer Spur der Verwüstung über das Zentrum Floridas gezogen, hat aber an Heftigkeit deutlich verloren. Stunden zuvor hatte er als Hurrikan der Kategorie drei von insgesamt fünf Stufen die Westküste des US-Bundesstaates erreicht, Tornados niedergehen lassen, Häuser zerstört und die Stromversorgung von mehr als zwei Millionen Haushalten und Unternehmen lahmgelegt. Tornados im Vorfeld töteten zwei Menschen.

Unwetter: Katastrophengebiet-Status in NÖ wird aufgehoben

St. Pölten - Der nach dem Hochwasser von Mitte September noch bestehende Status als Katastrophengebiet für Teile Niederösterreichs wird am Donnerstagabend aufgehoben, gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) bekannt. Entsprechende Verordnungen galten bisher noch für die Bezirke Tulln und St. Pölten-Land sowie für die Stadt St. Pölten. Bis Donnerstag wurden Hilfen in Höhe von rund 75 Millionen Euro ausbezahlt, sagte Mikl-Leitner.

"Neue" Bahn-Weststrecke am 15. Dezember wieder in Betrieb

Wien - Während der Verkehr auf der "alten" Weststrecke der Bahn durch den Wienerwald seit (heute) Donnerstag zweigleisig läuft, hat ÖBB-Chef Andreas Matthä bekräftigt, dass die "neue" Verbindung durch das Tullnerfeld nach der Unwetterkatastrophe von Mitte September als "Weihnachtswunder" am 15. Dezember wieder in Betrieb genommen wird. Die Schäden an der Infrastruktur betragen etwa 100 Millionen Euro. Hinzu kommt ein zweistelliger Millionenbetrag im Personen- und Güterverkehr.

Nachfrage nach energieeffizienten Eigentumswohnungen gering

Wien - Die Auswertung aktueller Inserate zeigt, dass nur knapp 10 Prozent der Eigentumswohnungsangebote in Österreich die Energieeffizienzklasse A++, A+ oder A aufweisen. Käuferinnen und Käufer bevorzugten ohnehin mehrheitlich Immobilien der Klassen B und C, zeigt eine Online-Umfrage von ImmoScout24. Lediglich 4 Prozent der Interessenten seien bereit, die durchschnittlich 7.239 Euro pro Quadratmeter für die beste Energieeffizienzklasse zu zahlen, gab die Plattform heute bekannt.

EU-Innenminister beraten über Schengen

Luxemburg/Wien - Die EU-Innenministerinnen und -minister beraten am Donnerstag in Luxemburg über den Zustand des Schengen-Raumes, Grenzkontrollen sowie die EU-Rückführungsrichtlinie. Vor dem Start des Treffens appellierten einige Teilnehmende für raschere Rückführungen und eine rasche Umsetzung der EU-Asylreform. Auch über die vollständige Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengenraum soll diskutiert werden. Österreich wird von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertreten.

Israel meldet Tötung von 2 Hisbollah-Kommandanten im Libanon

Damaskus/Beirut - Die israelische Armee hat offenbar zwei Hisbollah-Kommandanten im Südlibanon getötet. Die beiden seien "eliminiert" worden, teilte das Militär am Donnerstag mit. Israels Armee hat in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben außerdem wieder Ziele sowohl in den Vororten südlich von Beirut als auch im Südlibanon aus der Luft angegriffen. Im Südlibanon wird auch am Boden weitergekämpft.

Besuchstour in Europa: Selenskyj von Starmer empfangen

Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag eine Tour durch die Hauptstädte der größten wichtigsten europäischen Staaten Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland begonnen. Am Vormittag wurde er am Londoner Regierungssitz in der Downing Street von Premierminister Keir Starmer mit einer Umarmung begrüßt. An der Unterredung sollte auch der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte teilnehmen.

Sieben Tote nach russischem Raketenangriff im Gebiet Odessa

Krasnodar - Nach dem russischen Raketenangriff auf Hafeninfrastruktur im Gebiet Odessa ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf sieben gestiegen. "Heute früh starb ein 46-jähriger Hafenarbeiter im Krankenhaus", teilte Gouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Am Vorabend war zunächst von sechs Toten die Rede gewesen. Gut ein Dutzend Menschen wurde verletzt. Zum genauen Ort des Angriffs machte Kiper keine Angaben.

