Erste Tote durch Hurrikan "Milton" in Florida

Tampa (Florida) - Hurrikan "Milton" ist am Donnerstag mit einer Spur der Verwüstung über das Zentrum Floridas gezogen, hat aber an Heftigkeit deutlich verloren. Stunden zuvor hatte er als Hurrikan der Kategorie drei von insgesamt fünf Stufen die Westküste des US-Bundesstaates erreicht, Tornados niedergehen lassen, Häuser zerstört und die Stromversorgung von mehr als zwei Millionen Haushalten und Unternehmen lahmgelegt. Tornados im Vorfeld töteten vier Menschen.

Bericht: Israels Militär schoss auf UNO-Soldaten im Libanon

Beirut/Wien - Israelische Truppen haben im Libanon nach Darstellung der Vereinten Nationen das Hauptquartier der UNO-Friedensmission UNIFIL beschossen und dabei mindestens zwei Blauhelmsoldaten verletzt. Ein Panzer der israelischen Armee habe einen Beobachtungsposten der Vereinten Nationen direkt getroffen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. An UNIFIL sind auch Bundesheersoldaten beteiligt, sie waren aber nicht betroffen.

Literaturnobelpreis geht an Südkoreanerin Han Kang

Stockholm - Der Literaturnobelpreis 2024 geht an die Südkoreanerin Han Kang. Die 53-Jährige ist die erste Frau unter den bisher verkündeten Nobelpreisträgern dieses Jahres, die erste Autorin aus ihrem Land und gleichzeitig die 18. Frau, die mit der prestigeträchtigsten Auszeichnung der Literaturwelt ausgezeichnet wird. Der Preis ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (970.000 Euro) dotiert und wird traditionell am 10. Dezember überreicht, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Beschlagnahmtes Raser-Auto erstmals versteigert

Bregenz - In Österreich ist erstmals ein beschlagnahmtes Raser-Auto versteigert worden. Das ist seit der Novelle der Straßenverkehrsordnung möglich. Das Fahrzeug war in Vorarlberg einem Schnellfahrer abgenommen worden und kam nun über eine Onlineauktion des Dorotheum unter den Hammer. Das berichtete am Donnerstag "Der Standard" (online).

Selenskyj reist mit Bitte um Militärhilfe quer durch Europa

Berlin - Mit einem Besuchsmarathon quer durch Europa versucht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die letzten Hilfsreserven für den Abwehrkampf seines Landes gegen Russland zu mobilisieren. Einen Tag vor seiner geplanten Visite in Berlin standen dabei der Reihe nach London, Paris und Rom auf dem Programm. In der britischen Hauptstadt empfing Premier Keir Starmer seinen Staatsgast an der Türschwelle des Regierungssitzes 10 Downing Street.

1 Mio. Euro Geldstrafe für Ex-Lobbyist Peter Hochegger

Wien - Im Zusammenhang mit sogenannten Liquiditätsreserven der Telekom Austria - die interne Bezeichnung für seinerzeitige Schwarzgeldkassen - ist der Ex-Lobbyist Peter Hochegger am Donnerstagnachmittag am Wiener Landesgericht wegen Abgabenhinterziehung schuldig gesprochen worden. Ein Schöffensenat verurteilte den mittlerweile 75-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1 Mio. Euro oder - für den Fall der Uneinbringlichkeit - zu zehn Monaten Ersatzfreiheitsstrafe.

Bisher erst 23 Mio. Euro Handwerkerbonus ausbezahlt

Wien - Den aktuellen staatlichen Handwerkerbonus haben bis dato über 92.300 Österreicherinnen und Österreicher genutzt. Von den bis Mitte der Woche eingegangenen Anträgen bei der Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) seien bereits 78,8 Prozent bearbeitet worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Rund 23 Mio. Euro seien schon ausbezahlt. Für die Jahre 2024 und 2025 stehen insgesamt 300 Mio. Euro zur Verfügung.

SPÖ-Landesparteien noch ohne Gesprächsterminen mit Fußi

Wien/Graz - Die SPÖ-Landesorganisationen haben sich am Donnerstag wenig begeistert von der Idee des PR-Beraters Rudolf Fußi gezeigt, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Fußi hatte sich am Vortag selbst ins Spiel gebracht und angekündigt, bei den Landesparteichefs vorsprechen zu wollen. Es sei eine Aktion, "die bei mir nur ein Schmunzeln hervorruft", sagte der steirische Vorsitzende Anton Lang gegenüber der APA. Von einer Terminanfrage wusste er ebenso wenig wie seine Länderkollegen.

