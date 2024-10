Nehammer will Versprechen bezüglich Koalition halten

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat vor den anstehenden Gesprächen mit FPÖ und SPÖ seine Ansagen hinsichtlich einer Regierungszusammenarbeit bekräftigt. "Das was ich vor der Wahl versprochen habe, halte ich auch nach der Wahl", sagte er Donnerstagabend in einer Videobotschaft - ohne konkret die Absage an eine Koalition mit den Freiheitlichen unter Herbert Kickl erneut auszusprechen. Einen Fahrplan für die vom Bundespräsidenten beauftragten Parteiengespräche gibt es nicht.

Zahl der Opfer nach Hurrikan "Milton" steigt

Tampa (Florida)/Washington - Nachdem Hurrikan "Milton" über den US-Staat Florida hinweggezogen ist, steigt die Zahl der Opfer. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters forderte der Sturm mindestens 16 Menschenleben. Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten laufen. Gleichzeitig warnte die US-Regierung vor kursierenden Falschmeldungen, die die Hilfe behindern. "Milton" war Mittwochabend (Ortszeit) südlich von Tampa, in Siesta Key, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 193 km/h auf Land getroffen.

Obama macht Wahlkampf für Harris und teilt gegen Trump aus

Washington - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat im politisch hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania Wahlkampf für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gemacht und gegen deren republikanischen Kontrahenten Donald Trump gewettert. "Es gibt keine Anzeichen, dass dieser Mann an jemand anderen denkt als an sich selbst", sagte Obama über Trump, der bei der Präsidentschaftswahl am 5. November die Rückkehr ins Weiße Haus anstrebt.

Zweite Runde der Polio-Impfungen in Gaza ab Montag

New York - Ab Montag soll im Gazastreifen die zweite Runde der Impfung gegen Kinderlähmung starten. Rund 590.000 Kinder unter zehn Jahren sollen dann geimpft werden, wie UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell auf der Plattform X mitteilte. Dafür seien gebietsspezifische humanitäre Feuerpausen vereinbart worden. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Pausen von allen Parteien respektiert werden. Ohne sie ist es unmöglich, die Kinder zu impfen", schrieb Russell.

Friedensnobelpreisträger wird verkündet

Oslo - In Zeiten von Nahostkonflikt, Ukraine-Krieg und Dutzenden weiteren Konflikten in der Welt wird am Freitag bekanntgegeben, wer mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das norwegische Nobelkomitee verkündet seine Auswahl um 11.00 Uhr in Oslo. Im vergangenen Jahr war die prestigeträchtige Auszeichnung an die inhaftierte Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi aus dem Iran gegangen.

SPÖ wählt Doskozil zum Spitzenkandidaten bei Burgenland-Wahl

Eisenstadt - Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird am Freitag offiziell zum SPÖ-Spitzenkandidaten bei der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner gekürt. Rund 300 Delegierte beschließen bei einem Landesparteitag in Eisenstadt die Landesliste und stellen damit die Weichen für die bevorstehende Wahlauseinandersetzung, bei der die Sozialdemokraten eine absolute Mehrheit zu verteidigen haben. Doskozil wird außerdem als Vorsitzender der SPÖ Burgenland wiedergewählt.

Selenskyj zu Gesprächen in Rom

Vatikanstadt/Rom/Berlin - Nach Aufenthalten in London und Paris ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen in der italienischen Hauptstadt Rom eingetroffen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni empfing Selenskyj am Abend in der Villa Doria Pamphilj für ein Gespräch, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Wie bereits in London und Paris wird ein Teil der Unterredungen mit Meloni unter anderem die Präsentation seines "Siegesplans" sein.

Zwölf Touristen aus Goldmine in Colorado befreit - ein Toter

Colorado Springs - In einer ehemaligen Goldmine im US-Bundesstaat Colorado, die heute als Touristenattraktion genutzt wird, ist bei einem Unfall ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte Sheriff Jason Mikesell von Teller County bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) mit. Zwölf Menschen wurden indes aus der Goldmine Mollie Kathleen in der Nähe von Cripple Creek geborgen, nachdem sie sechs Stunden in rund 300 Metern Tiefe eingeschlossen waren. Das gab Gouverneur Jared Polis bekannt.

