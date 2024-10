Israelische Soldaten bei Drohnenangriff aus Libanon getötet

Haifa/Tel Aviv - Bei einem Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Armeestützpunkt nahe der Stadt Binyamina sind vier Soldaten getötet worden. Wie die Armee in der Nacht bekanntgab, wurden sieben weitere Soldaten schwer verletzt. Insgesamt erlitten bei der Attacke am Sonntag laut Rettungsdiensten mehr als 60 Menschen Verletzungen. Damit ist es einer der blutigsten Angriffe auf Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs vor gut einem Jahr.

NATO beginnt Verteidigungsübung mit Atomwaffen

Brüssel - Die NATO beginnt an diesem Montag ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung "Steadfast Noon" werden nach Angaben aus dem Hauptquartier in Brüssel in den kommenden zwei Wochen rund 2.000 Militärs von acht Luftwaffenstützpunkten beteiligt sein. Bei den Manövern in der Luft soll mit mehr als 60 Flugzeugen trainiert werden.

Österreich bei bargeldlosem Bezahlen weiterhin Nachzügler

Wien - Österreich hinkt anderen Ländern in Sachen bargeldloses Zahlen weiter deutlich hinterher. Bei den elektronischen Transaktionen landet die Alpenrepublik mit durchschnittlich 300 Zahlungen im Jahr 2023 im Vergleich mit 16 anderen europäischen Ländern erneut im untersten Drittel, wie aus einer am Montag veröffentlichten Analyse der Boston Consulting Group (BCG) hervorgeht. Weniger Transaktionen wiesen nur Spanien (288), Malta (243) und Italien (194) auf.

Varta-Sanierung trifft auch österreichische Anleger

Wien/Ellwangen - Die Turbulenzen beim deutschen Batteriehersteller Varta könnten auch viele österreichische Anlegerinnen und Anleger hart treffen. Ihnen blüht im Zuge der angestrebten Sanierung ein ähnliches Schicksal wie deutschen Kleinaktionären: Vom Bezugsrecht auf Aktien ausgeschlossen und ohne Entschädigung aus dem Unternehmen gedrängt zu werden, wie Florian Beckermann, Vorstand des Interessenverbands für Anleger (IVA), im Gespräch mit der APA kritisierte.

Vorarlberger Parteien rüsten sich für Koalitionsgespräche

Bregenz - Nach der Vorarlberger Landtagswahl beraten am Montag ÖVP, FPÖ und Grüne über das weitere Vorgehen. Sozialdemokraten und NEOS werden das Landtagswahlergebnis dagegen erst am Dienstag analysieren und ihre Schlüsse ziehen. Wie Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bereits ankündigte, wird es am Dienstag auch schon Gesprächsrunden zwischen der ÖVP und allen anderen Landtagsparteien geben.

Trump kokettiert mit Einsatz der Armee gegen US-Bürger

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einen Einsatz der US-Armee gegen "radikale Linke" im Land ins Spiel gebracht. "Ich denke, das größere Problem ist der Feind von innen, nicht einmal die Leute, die hierhergekommen sind und unser Land zerstört haben", sagte Trump am Sonntag dem Sender Fox News mit Blick auf angeblich massenhaft einreisende kriminelle Migranten.

Umwelt- und Energieminister der EU tagen in Luxemburg

EU-weit/Brüssel - Die Umwelt- und Energieminister der 27 EU-Staaten kommen am Montag bzw. Dienstag in Luxemburg zusammen. Dabei werden sie unter anderem die EU-Position für die Klimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku vorbereiten. Am Dienstag werden die Energieminister dann zur Energiesituation im kommenden Winter reden. Für Österreich nimmt an beiden Ratstreffen Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) teil.

EU-Parlamentspräsidentin Metsola kommt nach Wien

EU-weit/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt am Montagnachmittag EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola zu einem Gespräch im Wiener Bundeskanzleramt. Im Anschluss stellen sich die beiden der Presse. Zuvor wird Nationalratspräsident Wolfgang Sobatka (ÖVP) der EVP-Politikerin aus Malta das Große Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich im Parlament überreichen. Danach sind Pressestatements der beiden Parlamentspräsidenten geplant.

