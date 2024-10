Blau-schwarz-rotes Abtasten startet nach Nationalratswahl

Wien - Zweieinhalb Wochen nach der Nationalratswahl starten am Dienstag die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Gespräche zwischen den Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ. Am Nachmittag lotet ÖVP-Obmann Karl Nehammer mit Wahlsieger Herbert Kickl (FPÖ) die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus, weitere Gespräche folgen am Mittwoch und Donnerstag. Kickl stellt den Kanzleranspruch und will mit der ÖVP koalieren, die Volkspartei will aber nicht mit ihm.

Vater wegen Mordes an drei Monate altem Sohn vor Gericht

Wien - Am Dienstag hat am Wiener Landesgericht in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Gerichtssaal ein nicht alltäglicher Mordprozess begonnen. Ein 30-Jähriger muss sich vor Geschworenen verantworten, weil er seinem drei Monate alten Sohn mit zumindest bedingtem Tötungsvorsatz schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben soll. Laut einem gerichtsmedizinischen Gutachten starb der Bub "eindeutig" an den Folgen eines Schütteltraumas. Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig".

Gigasport schließt 4 von 14 Standorte - 100 Jobs betroffen

Wien - Die Marktbereinigung im Sportartikelhandel geht weiter. Gigasport schließt 4 von 14 Standorten und spart im Zentralbereich, rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von den Filialschließungen und Sparmaßnahmen betroffen. Zugesperrt werden mit Ende Jänner 2025 die Standorte in Wolfsberg, Spittal/Drau, Leoben und Innsbruck. Zusätzlich würden unternehmensweit Maßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt, so Gigasport am Dienstag.

Designerin Lena Hoschek meldete Insolvenz an

Wien - Die namhafte Wiener Modedesignerin Lena Hoschek ist in die Insolvenz gerutscht. Das Unternehmen habe am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, gab eine Sprecherin via Aussendung bekannt. Eine Fortführung des Betriebes, für den 60 Beschäftigte tätig sind, ist geplant. Hoschek betreibt zwei Standorte. Die Gläubigerinnen und Gläubiger bekommen maximal 20 Prozent ihrer Forderungen.

Neues Gesetz offenbart weit höhere öffentliche Werbeausgaben

Wien - Die Werbeausgaben der öffentlichen Hand sind deutlich höher als bisher bekannt. Im 1. Halbjahr 2024 flossen laut den am Dienstag von der RTR veröffentlichten Medientransparenzdaten in Summe 196,5 Millionen Euro an Medien. Im 1. Halbjahr 2023 waren es 77,5 Millionen Euro. Die Vervielfachung ist auf eine Änderung des Medientransparenzgesetzes zurückzuführen. Mittlerweile müssen auch Ausgaben an nicht-periodische Medien gemeldet werden. Die "Bagatellgrenze" wurde aufgehoben.

Vier-Augen-Gespräche nach Vorarlberg-Wahl

Bregenz/Wien - Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat Dienstagvormittag seine beiden potenziellen Koalitionspartner zu Gesprächen empfangen. Sowohl FP-Chef Christof Bitschi als auch die Grüne Doppelspitze aus Daniel Zadra und Eva Hammerer erkannte im Anschluss an die jeweils rund 1,5-stündigen Unterredungen konstruktive Gespräche. Wallner wird wohl frühestens am Mittwoch zu erkennen geben, mit wem seine ÖVP in Sondierungsgespräche eintritt.

EU und Albanien starteten inhaltliche Beitrittsgespräche

Luxemburg - Mehr als zwei Jahre nach dem offiziellen Beginn der Gespräche über einen EU-Beitritt Albaniens haben am Dienstag die inhaltlichen Verhandlungen begonnen. Vertreter der EU und aus Tirana kamen in Luxemburg zusammen, um die ersten Verhandlungskapitel zu eröffnen, in denen es unter anderem um die Rechtsstaatlichkeit in Albanien geht. Der albanische Regierungschef Edi Rama will bis 2030 der EU beitreten.

Über 40 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei Angriffen des israelischen Militärs im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Dienstag mehr als 40 Menschen getötet worden. Mindestens elf Menschen seien allein in Jabalia, dem größten der acht historischen Flüchtlingslager, getötet worden, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Jabalia ist seit mehr als zehn Tagen im Fokus der israelischen Militäroffensive.

