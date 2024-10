EZB senkt Zinsen erneut - Dritter Schritt im laufenden Jahr

Frankfurt/Ljubljana - Die EZB reagiert auf die nachlassende Inflation mit der bereits dritten Zinssenkung seit dem Sommer. Sie beschloss am Donnerstag auf einer auswärtigen Sitzung in Slowenien, den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent zu senken. Zu diesem Zins können Finanzinstitute bei der Zentralbank Geld parken. Der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich Banken Geld leihen können, wurde im selben Umfang gekappt - auf das neue Niveau von 3,40 Prozent.

Israels Armee "prüft" mögliche Tötung von Hamas-Chef Sinwar

Jerusalem - Der Chef der radikalislamischen Hamas, Yahya Sinwar, ist möglicherweise bei einem israelischen Armeeeinsatz im Gazastreifen getötet worden. Während der Einsätze in dem Palästinensergebiet seien "drei Terroristen eliminiert" worden, teilte die israelische Armee am Donnerstag mit. Es werde derzeit die Möglichkeit geprüft, dass es sich "bei einem der Terroristen um Sinwar handelt" - zum jetzigen Zeitpunkt könne "die Identität der Terroristen nicht bestätigt werden".

Selenskyj: Nordkorea bereitet Soldaten für Ukraine vor

Brüssel/Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Berichte bestätigt, wonach rund 10.000 nordkoreanische Soldaten vorbereitet würden, um auf Russlands Seite im Krieg gegen die Ukraine zu kämpfen. Er habe entspreche Informationen seiner Geheimdienste, sagte Selenskyj Donnerstag in Brüssel beim EU-Gipfel. Einige nordkoreanische Offiziere würden sich bereits in besetzten Gebiet in der Ukraine befinden. Selenskyj stellte dem Gipfel seinen "Siegesplan" vor.

Nehammer begrüßt "Paradigmenwechsel" in Migrationspolitik

Brüssel/EU-weit - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) begrüßt einen, wie er sagt, "Paradigmenwechsel" in der Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union (EU). "Es geht jetzt in die richtige Richtung", sagte er bei seiner Ankunft zum EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Die EU-Staats- und Regierungschefs dürften hier die Weichen stellen für eine weiter Verschärfung der Abschieberegeln.

Zahl der Venedig-Touristen steigt trotz Eintrittsgeld weiter

Venedig - Trotz der Erhebung von Eintrittsgeld für Tagesbesucher an 29 Geltungstagen seit 25. April ist die Zahl der Touristen in Venedig weiterhin gestiegen. Dies beklagt die Opposition im venezianischen Gemeinderat, die die Zahlen der Tagesbesucher 2023 mit jenen der Tage im Frühjahr und Sommer 2024 verglichen hat, an denen das Eintrittsgeld erhoben wurde.

Höheres Verletzungsrisiko bei Autounfällen ab Alter 50

Berlin - Ältere Autoinsassen haben einer Studie zufolge ein deutlich höheres Verletzungsrisiko als jüngere. Das Risiko liege für Menschen im Alter von über 50 Jahren bis zu dreieinhalb Mal höher, teilte die Unfallforschung der Versicherer (UDV) am Donnerstag in Berlin mit. "Alle schweren Crashkonstellationen sind für Insassen jenseits der 50 deutlich gefährlicher", sagte UDV-Leiterin Kirstin Zeidler.

Wiener Pflichtschullehrer demonstrieren wegen Überlastung

Wien - Nur sechs Wochen nach Schulbeginn haben Wiener Pflichtschullehrergewerkschafter für Donnerstag um 17 Uhr zu einer Kundgebung vor der Bildungsdirektion aufgerufen, danach gibt es eine Demo zum Bildungsministerium und Ballhausplatz. "Wir schaffen das nicht mehr!", beklagt die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) im Demoaufruf Überlastung, Personalmangel, Bürokratie und steigende Anforderungen. Die Sonderpädagogen halten am 21. Oktober eine Dienststellenversammlung ab.

Wiener Stadtwerke leiden noch unter Hochwasser-Nachwehen

Wien - Das Hochwasser im September hat auch Wien stark getroffen - wobei am Wienfluss sogar ein 1.000-jährliches Flut-Ereignis verzeichnet wurde. Die Wiener Stadtwerke sind laut eigenen Angaben noch immer mit den Folgen des Geschehens beschäftigt. So wurden etwa die Bauarbeiten für die Erweiterung des U-Bahn-Netzes beeinträchtigt. Auch die Stadtwerke-Tochter Wiener Lokalbahnen Cargo leidet unter den Nachwirkungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red