Nehammer erhält Regierungsbildungsauftrag

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag ÖVP-Chef Karl Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt. Überdies habe er ihn ersucht, umgehend Verhandlungen mit der SPÖ aufzunehmen. Geklärt werden soll weiters, ob es einen dritten Partner brauche. Nehammer nahm den Auftrag am Nachmittag in einem Statement "in aller Redlichkeit und Ernsthaftigkeit an." SPÖ-Chef Andreas Babler zeigte sich "offen für konstruktive Gespräche".

Tödlicher Schussvorfall in Kärntner Kaserne

Spittal/Drau - In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ist am Dienstag ein 21-jähriger Grundwehrdiener von seinem Kollegen angeschossen und später in einem Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Der Schuss löste sich laut Aussendung des Verteidigungsministeriums gegen 16.00 Uhr aus der Dienstpistole eines 20-jährigen Wachsoldaten. Die weiteren Hintergründe waren am Dienstagabend noch unklar.

Nationalrat: Mehr als 70 Neue werden angelobt

Wien - Wenn sich der Nationalrat am Donnerstag konstituiert, wird man sich an viele neue Gesichter gewöhnen müssen. Von den 183 Abgeordneten, die ihr Gelöbnis abgeben, waren 73 und damit deutlich mehr als ein Drittel zu Ende der vergangenen Gesetzgebungsperiode noch nicht im Plenarsaal vertreten. Ganz neu sind einige davon allerdings nicht. Die FPÖ hat gleich fünf Rückkehrer in ihren Reihen, die zuletzt aussetzen mussten oder wollten.

Handel und Eisenbahner starten in die Herbstlohnrunde

Wien - Der Handel und die Eisenbahner starten am Mittwoch in die Kollektivvertragsverhandlungen für das kommende Jahr. Die Gewerkschaft GPA fordert für die 572.000 Beschäftigten im Handel einen Abschluss über der rollierenden Inflation von 3,8 Prozent, eine genaue Prozentzahl wird zu Verhandlungsbeginn bekannt gegeben. Neben mehr Lohn und Gehalt soll es auch mehr Freizeit geben. Die Arbeitgeber wiederum verweisen auf die schlechte Konjunktur und die geringe Kauflust der Konsumenten.

Großteil Kubas hat wieder Strom - Sieben Tote nach Hurrikan

Havanna - Gut vier Tage nach dem inselweiten Stromausfall auf Kuba haben Regierungsangaben zufolge mehr als 70 Prozent der Anschlüsse wieder Elektrizität. Zu den Gebieten, wo die Versorgung bisher nicht wiederhergestellt wurde, zählten am Dienstag weiterhin jene in der östlichen Provinz Guant�namo, in denen der Hurrikan "Oscar" am Sonntag schwere Überschwemmungen und Schäden verursacht hatte.

Israel: Möglicher Nasrallah-Nachfolger Safieddine getötet

Beirut/Jerusalem - Israel hat die Tötung des potenziellen Nasrallah-Nachfolgers Hashem Safieddine in Beirut bestätigt. "Es kann nun bestätigt werden, dass bei einem Angriff vor etwa drei Wochen Hashem Safieddine, der Chef des Exekutivrats der Hisbollah, und Hossein Ali Al-Zima, der Chef des Nachrichtendienstes der Hisbollah, zusammen mit anderen Hisbollah-Kommandanten getötet wurden", erklärte die israelische Armee am Dienstagabend. Die pro-iranische Hisbollah äußerte sich zunächst nicht dazu.

Blinken drängt bei Netanyahu auf Waffenruhe

Jerusalem - Die Tötung von Hamas-Chef Yahya Sinwar bietet Israel nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken eine günstige Gelegenheit, um auf ein Abkommen zur Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen hinzuwirken. Blinken habe bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu die Notwendigkeit unterstrichen, diese "Chance" zu nutzen, sagte US-Außenamtssprecher Matthew Miller in Jerusalem.

Xi bekräftigt auf BRICS-Gipfel Verbundenheit mit Putin

Kasan - Zum Auftakt des Gipfeltreffens der BRICS-Staaten im russischen Kasan hat Chinas Präsident Xi Jinping seine Verbundenheit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bekräftigt. Er sei fest davon überzeugt, dass die Freundschaft zwischen China und Russland über Generationen hinweg fortbestehen werde, sagte Xi am Dienstag im Beisein Putins im zentralrussischen Kasan. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi hatte zuvor Vermittlung im Ukraine-Krieg angeboten.

