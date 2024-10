Handel und Eisenbahner starten in die Herbstlohnrunde

Wien - Der Handel und die Eisenbahner starten am Mittwoch in die Kollektivvertragsverhandlungen für das kommende Jahr. Die Gewerkschaft GPA fordert für die 572.000 Beschäftigten im Handel einen Abschluss über der rollierenden Inflation von 3,8 Prozent, eine genaue Prozentzahl wird zu Verhandlungsbeginn bekannt gegeben. Neben mehr Lohn und Gehalt soll es auch mehr Freizeit geben. Die Arbeitgeber wiederum verweisen auf die schlechte Konjunktur und die geringe Kauflust der Konsumenten.

Frau im Tennengau vermutlich mit einem Messer getötet

Adnet/Hallein - Eine 67-jährige Deutsche ist am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Adnet im Salzburger Tennengau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Tat dürfte unter Verwendung eines Messers von einer bisher unbekannten Person verübt worden sein. Die Fahndung läuft.

Israel: 70 Hisbollah-Kämpfer und drei Kommandeure getötet

Beirut/Jerusalem - Im Libanon hat das israelische Militär nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Tagen rund 70 Kämpfer der Hisbollah-Miliz getötet. Darunter seien auch drei Kommandeure, teilte die Armee am Mittwochmorgen mit. Sie kündigte weitere, auf den Süden des Landes begrenzte Angriffe gegen Hisbollah-Ziele an. Sie weitete auch Forderungen zur Räumung der Hafenstadt Tyros auf Teile des Stadtzentrums aus. Deren Einwohner wurden aufgerufen, Tyros in Richtung Norden zu verlassen.

Haft und fünf Freisprüche im EXW-Großprozess in Klagenfurt

Klagenfurt - Im EXW-Großprozess rund um mutmaßlichen millionenschweren Anlagebetrug sind am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt die Urteile verkündet worden. Fünf Angeklagte fassten Haftstrafen aus, die beiden Haupttäter fünf Jahre unbedingte Haft, zwei weitere 30 Monate teilbedingt, einer 18 Monate bedingt. Fünf Angeklagte wurden freigesprochen. Die Urteilsbegründung war am Vormittag noch im Gang.

UN-Generalsekretär zu BRICS-Gipfel in Russland eingetroffen

Kasan - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres ist am Mittwochmorgen zum Gipfel der sogenannten BRICS-Gruppe im russischen Kasan eingetroffen. Das teilten die Behörden vor Ort im Onlinedienst Telegram mit. Der Kreml hatte angekündigt, Guterres werde bei seinem Besuch auch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen - es wäre das erste Treffen der beiden seit April 2022.

Erneut wütet Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen wütet erneut ein heftiger Tropensturm. "Trami" hat vor allem im Osten des Inselstaates für schwere Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt, noch bevor er auf Land getroffen ist. Mindestens drei Menschen seien bereits ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Mehr als 24.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Tausende weitere saßen laut Küstenwache in Häfen fest, nachdem der Schiffsverkehr eingestellt werden musste.

Fraktionen stellen bei Klubsitzungen Weichen

Wien - Der Nationalrat startet am Donnerstag in seine 28. Gesetzgebungsperiode. Zuvor müssen die fünf Fraktionen aber in internen Sitzungen die personellen Weichen stellen. So müssen etwa die Kandidaten und Kandidatinnen für das Nationalratspräsidium nominiert werden. An der Spitze soll erstmals ein Freiheitlicher stehen: der scheidende Volksanwalt Walter Rosenkranz. Die ÖVP nominiert Peter Haubner, die SPÖ bestückt das Präsidium ein weiteres Mal mit Doris Bures.

Kind in Oberösterreich von Balkon abgestürzt

Vöcklabruck - Ein Vierjähriger ist Dienstagnachmittag in Vöcklabruck über die Brüstung eines Balkons sechs bis sieben Meter abgestürzt. Der Bub war in einem unbeaufsichtigten Moment während eines Besuchs bei seiner Tante auf den Balkon gegangen. Dort schob er sich einen Sessel ans Geländer, um Sachen in den Garten zu werfen. Dabei verlor er wohl das Gleichgewicht und fiel aus dem zweiten Stock, so die Polizei.

